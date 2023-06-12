17 yaşında öldürülen genç kızın tutuklu babası ifade verdi: Parmak izi çıkar diye dokunmadım!

17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu, geçen yıl ocak ayında annesi tarafından yatakta ölü bulunmuştu.

Otopside boyun kemiğinin kırık olduğu ortaya çıkan genç kızın tutuklu yargılanan anne ve babası bugün hakim karşısına çıktı.

'Parmak izi kalır diye kızıma dokunmadım'

Mahkeme heyetinin olay gününe ve olaya ilişkin soruları üzerine baba Sakallıoğlu, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Olay gecesini anlatan sanık baba şu ifadeleri kullandı:

Sabah eşimin çığlığıyla uyandım. Eşim Gamzem ölmüş diye bağırıyordu. Ben odaya gittiğimde kızım sırt üstü kafası sola yatık bir şekilde yatıyordu. Yatağında telefonu vardı, ben de telefonu aldım odama götürdüm. Eşim ağlıyordu, ben eşime, 'Biraderime haber ver' dedim, ben de jandarmayı aradım. Kızımı kimin öldürdüğünü bilmiyorum, keşke bilsek. Normalde kızım hep kendi odasında uyurdu. O gece Gamze ağabeyi ve gelinimizin uyuduğu odada yattı. Ben parmak izi kalır diye kızıma dokunmadım. Kızımın boynunun sağ tarafında kızarıklık olduğunu gördüm. İlk etapta kızımın kalp krizi geçirdiğini düşündüm. Ambulans geldiğinde hava soğuk olduğu için sobayı yaktım. Beraatımı talep ediyorum.

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Anne Turcen Sakallıoğlu ise kendisini şöyle savundu:

Hiçbir şeyden haberim yok, sabah kızımın ölüsünü buldum. Eşimin söyledikleri doğrudur. Uyumadan önce eşimin içtiği uyku ilacından ve ağrı kesiciden aldım. Karnıma sancı girdi, gece sabaha karşı tuvalete kalktım. Kızım işe gidecekti, uyuyakaldığını düşündüm ve normalde uyuduğu odada olmadığını gördüm. Daha sonra diğer odaya baktım. 'Kızım Gamze geç kalacaksın işe gideceksin, ölü uykusuna mı yatıyorsun' diye seslendim. Kızımın sadece saçlarının az bir kısmı görünüyordu, üstü kapalıydı. Ayak kısmından dürttüm, kalkmasını istedim. Tepki vermeyince yan tarafından dürttüm, yine de kalkmadı. Üzerindeki battaniyeyi hemen çektim. Yüzüstü yatıyordu. Kızımı çevirince nefes verir gibi bir ses çıktı. Elim tenine değdi, buz gibi olduğunu anladım. Çığlık atarak şoka girdim.