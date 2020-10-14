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Spor 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Spor

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:11:28 -
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımının, 17-25 Ekim tarihlerinde Antalya'da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 17 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te Antalya The Sense De Luxe Otel'de toplanacak.

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Atahan Arslan (Altınordu), Emre Bilgin (Beşiktaş), Jankat Yılmaz (Galatasaray), Berkin Özgür (Medipol Başakşehir)

Defans: Egemen Tutar (Beşiktaş), Emir Tintiş (Galatasaray), Ersin Yılmaz (Galatasaray), Emir Ortakaya (Gençlerbirliği), Ahmet Enes Akkan (Gençlerbirliği), Ahmet Buğra Güven (Fenerbahçe), Yusuf Eren Göktaş (MKE Ankaragücü), Efe Birinci (Trabzonspor)

Ortasaha: Mevlüt Han Ekelik (Fraport TAV Antalyaspor), Serdar Poyraz (Fraport TAV Antalyaspor), Necati Bilgiç (Beşiktaş), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Cem Özgener (Altay), Yiğit Kerem (Manisa), Ahmet Karademir (İttifak Holding Konyaspor)

Forvet: Cemal Azad Demir (Beşiktaş), Melih Bostan (Fenerbahçe), Adem Metin Türk (Fraport TAV Antalyaspor), Hamza Yiğit Akman (Galatasaray)

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