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Tarih

17 Temmuz tarihte bugün | Tarihte bugün neler yaşandı?

17 Temmuz tarihte bugün olaylarını sizler için derledik. Tarihe kazınmış olaylar haberin detayında yer alıyor. Peki ama bugün ne oldu, kimler doğdu ve kimler öldü? Tarihte bugün ne günü ve neler yaşandı? 16 Temmuz tarihte bugün köşesi ve yaşanmış olaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-16 20:23:00 -
17 Temmuz tarihte bugün | Tarihte bugün neler yaşandı?

17 Temmuz "Dünya Emoji Günü" olarak kutlanıyor. 

1166 - Fars İslam bilgini Abdülkadir Geylani hayatını kaybetti.

1318 - İlhanlı Devleti'nin Veziri, hekim, yazar ve tarihçi Reşîdüddîn Fazlullah-ı Hemedânî hayatını kaybetti.

1453 - Fransızlar, İngilizler karşısında Castillon Muharebesi'ni kazandı.

1487 - Safevi Devleti'nin kurucusu ve ilk Hükümdarı Şah İsmail doğdu.

1588 - Onlarca ölümsüz eser birakan Türk mimar Mimar Sinan hayatını kaybetti.

1815 - Napolyon, Rochefort'da İngiliz kuvvetlerine teslim oldu.

1867 - Marx'ın "Das Kapital" adlı eserinin ilk cildi yayımlandı.

1879 - İstanbul'da tersane işçileri greve girdi.

1907 - Resim sanatında Kübizm akımı doğdu.

1917 - Kenan Evren doğdu.

1918 - Bolşevikler; Rus Çarı II. Nikolay'ı, eşini, çocuklarını ve dört sadık yakınını Yekaterinburg'da idam ettiler.

1934 - Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk kez Bolu'ya geldi.

1939 - İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Ali Hamaney doğdu.

1955 - Disney parklarının ilki, kapılarını Kaliforniya'da açtı: Disneyland.

1961 - Türk mimar Emin Halid Onat hayatını kaybetti.

1961 - Türk şair, oyun yazarı, öğretmen ve politikacı Vasfi Mahir Kocatürk hayatını kaybetti.

1963 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kuruldu.

1975 - Amerikalı uzay aracı Apollo ve Rus uzay aracı Soyuz uzayda birleştiler.

1976 - Kanada'nın Montreal kentinde, Yaz Olimpiyat Oyunları başladı.

1986 - İnsan Hakları Derneği kuruldu.

1998 - Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsü kabul edildi.

2009 - Türk spor spikeri  Orhan Şengürbüz kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Tarihte bugün 16 Temmuz | Bugün neler yaşandı?
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