17 şüpheliye işlem yapıldı, 5 milyar liralık mal varlığına el konuldu! Devlet uyuşturucu tacirlerinin ensesinde!

İçişleri Bakanlığı’ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada; “Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; uyuşturucu madde ticareti suçundan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yaklaşık 1 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında; MASAK Başkanlığından temin edilen mali veriler ve gerçekleştirilen finansal analizler ile narkotik birimlerince elde edilen bilgi ve deliller birlikte değerlendirildi. Suç gelirlerinin çeşitli ticari faaliyetler, şirketler, taşınmazlar ve araçlar üzerinden aklanmasına yönelik faaliyetlerin tespit edilmesi üzerine; Yüksekova merkezli İstanbul, Bursa, İzmir ve Van’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda; yaklaşık 5 milyar TL değerinde 86 arsa, 34 tarla, 18 mesken, 7 dükkân ve 3 bina olmak üzere toplam 148 taşınmaz ile 17 araca el konuldu” bilgisi aktarıldı.

“SADECE ZEHİR AĞLARINI DEĞİL, SUÇTAN ELDE ETTİKLERİ HAKSIZ KAZANÇ KAPILARINI DA TEK TEK KAPATIYORUZ”

Açıklamada; “Uyuşturucu tacirlerinin sadece zehir ağlarını değil, suçtan elde ettikleri haksız kazanç kapılarını da tek tek kapatıyoruz. Suç odaklarının finans kaynaklarına yönelik operasyonlarımıza ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” mesajı verildi.