17 Şubat Çarşamba okullar tatil mi? Kar tatili olan iller...

Yarın okullar tatil mi? Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından ikinci dönem eğitimleri başladı. Kademeli olarak yüz yüze eğitim süreci başlasa da bazı illerde kar yağışı nedeniyle online eğitim devam etti. Yurt genelinde kar yağışı etkisini sürdürürken, gözler okulların yarın da tatil olup olmayacağına çevrildi. Peki, yarın okullar tatil mi? 17 Şubat okullar açılacak mı?

17 Şubat Çarşamba okullar tatil mi?

Son dakika açıklamasına göre, kar yağışı nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. İşte valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre, kar tatili olan iller listesi:

İSTANBUL

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine (17 Şubat 2021 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır." denildi.

KOCAELİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yoğun kar yağışı sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitimin 19 Şubat Cuma gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

Kent genelinde iki günden bu yana devam eden kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kocaeli'de dün başlayan yüz yüze eğitim ise yoğun kar yağışı sebebiyle 17 Şubat Çarşamba Günü'ne kadar ertelenmişti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bugün yaptığı yazılı açıklamada okullara yeniden ara verildiğini kaydetti. Meteorolojik verilerine değinen Vali Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ilimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının 17 Şubat Çarşamba ve 18 Şubat Perşembe günlerinde de devam edeceği bildirilmiştir. Alınan kararlar doğrultusunda 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ilçe hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda; tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün, yüz yüze eğitim yapılması kararlaştırılmıştı.

Son alınan meteorolojik veriler ve devam eden olumsuz hava şartlarına göre: Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 19 Şubat Cuma gününe kadar ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır"

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde 4 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın için ara verildi.

Yenice ilçesinde 4 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle dün ve bugün ara verilen yüz yüze eğitim, 17 Şubat Çarşamba günü de yapılamayacak. Yenice Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle meydana gelebilecek aksamaların önüne geçilmesi için; ilçemiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için 17 Şubat Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de 17 Şubat Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

KASTAMONU

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bir araya geldiği belirtildi. İl genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarımızda 16 ve 17 Şubat tarihlerinde 2 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

UŞAK

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kentte buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların beklendiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Mevcut hava şartları ve meteorolojik verilere göre oluşabilecek buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar sebebiyle, 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel öğretim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim öğretime iki gün ara verilmiştir. Bu tarihlerdeki eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemiyle devam edecektir." Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelin de iki gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

BİLECİK

Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime Osmaneli ilçesinde 1, Bozüyük ilçesinde 2 gün ara verildi. Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede eğitime başlayan okullarda, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek buzlanma ile ulaşımda aksama riskleri üzerine yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Bozüyük Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki resmi ve özel okullarda 16-17 Şubat'ta yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi. Valilik de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 2 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

NİĞDE

Niğde Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, beklenen olumsuz hava koşulları yoğun kar ve buzlanma nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince merkez ve ilçelerdeki köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullar, resmi ve özel anaokulları ile destekleme ve yetiştirme kursu veren özel ve resmi okullarda yüz yüze eğitime 16-17 Şubat tarihlerinde ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı kaydedildi.