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İSLAM 17 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

17 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-05-17 05:14:00 -
17 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

اَفَلَمْ يَسٖيرُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَٓا اَوْ اٰذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَاۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتٖي فِي الصُّدُورِ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar!

  Şu bir gerçek ki gözler körleşmez, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir."

(Hac Suresi - 46)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

46. âyette kullanılan hayret ifadesiyle inkârcıların seyahat etmedikleri değil, bunlardan gezip dolaşanların etraflarına ibret gözüyle bakmadıkları ve anlatılanları ibret kulağıyla dinlemedikleri, bizzat seyahat etmeyenlerin de gezip dolaşanlardan aldıkları haberleri böyle bir değerlendirmeye tâbi tutmadıkları anlatılmak istenmiştir (İbn Âşûr, XVII, 287-288).

 
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ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Doğruluğa yapışın (ve ondan ayrılmayın). Zira doğruluk iyilikle beraberdir. Doğruluk ve iyilik ise, cennettedir."

"Yalandan kaçının. Zira yalan, günah ve kötülükle beraberdir. Kötülük ve yalancılık ise, cehennemdedir."

Kaynak: İbn Mâce, Dua, 5

 

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