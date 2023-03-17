  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Müslüman ülkede bu ne nefret? Özlem Gürses'in sarık ve cübbe rahatsızlığı!

Menzil Cemaati 2023 seçiminde kimi destekleyeceğini açıkladı!

Türk dünyası bildiri yayımladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim desteği

Çin'de keşif açıklaması şaşkına çevirdi: Boyun uzunluğu 15 metreye varan en eski dinozor keşfedildi!

Libya'da kaybolan 2.5 ton uranyum bulundu: Çad sınır kapısına yakın! Depoyu mühürlediğini kabul etti!

Senin savunduğun İslam hangi İslam peki Cemil?

Çin'in 12 maddelik barış teklifine Beyaz Saray'dan cevap

ABD'li iflas eden bankaların kripto bağlantısı: O kriz FED ve FDIC’yi köşeye kadar sıkıştırıyor! İflas dalgası

Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması

CENTCOM: Eğer bu olursa Ortadoğu sonsuza kadar değişir
İSLAM 17 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

17 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-03-17 06:45:00 -
17 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـٔاً وَلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Gerçek şu ki Allah insanlara zerrece kötülük etmez, fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar.

(Yûnus Suresi - 44)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Hidayet de dalâlet de hayır da şer de ceza da mükâfat da Allah’tandır. Fakat âyet bunun, asla Allah’ın insanları haksız yere sapkınlığa sevkettiği veya zarar verdiği, cezalandırdığı anlamına gelmediğini açık bir ifadeyle ortaya koymaktadır. Yukarıdaki iki âyette de işaret edildiği üzere yüce Allah insanlara hem peygamberler göndererek hem de onları akıl ve basiret gibi yüksek melekelerle donatarak doğru yolu bulmaları için gerekli olan imkânları bahşetmiştir.

Buna rağmen yanlış yolda ısrar edenler, artık kendilerine –başkası değil– yine kendileri kötülük etmiş olurlar. Her ne kadar bazı âlimler, ısrarla Mu‘tezile mezhebinin bu âyete dayanarak savunduğu kadercilik karşıtı görüşünü çürütmeye çabalamışlarsa da onların getirdiği cebirci yorum âyetin lafzına da maksadına da aykırı düşmektedir (meselâ bk. Râzî, XVII, 102-103; krş. Zemahşerî, II, 192). Buna karşılık Taberî (XI, 120), Şevkânî (II, 509) gibi bazı Ehl-i sünnet mensubu müfessirler, âyeti Mu‘tezile’nin görüşüyle uyuşacak şekilde açıklamakta sakınca görmemişlerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 107
 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Senin doğru söylediğine inanan bir adama yalan söylemen, en büyük hıyanettir.”

Kaynak: Ebû Dâvud
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

GÜNÜN SÖZÜ:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23