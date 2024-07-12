  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Süper teleskob James Webb öyle bir şey buldu ki! Uzaylılar bu gezegende mi?

Rusya 'çelişkiler var' dedi, Türkiye'nin talebini üstü kapalı reddetmeye çalıştı

Sessiz sedasız anlaşma yaptılar: Yunanistan ile savaş çıkarsa iki ülke Türkiye'ye saldıracak

Sessiz sedasız bu anlaşmayı yaptılar: Fenerbahçe'yi değil rahipliği seçti! Yok artık daha neler...

Ethem Sancak’ın bahsettiği iş adamı kim? “AK Parti’ye oy vereceğim dedi çok şaşırdım”

CHP’liler ayaklandı! Toplu istifalar kapıda

Coca Cola Türkiye'nin kritik ismi binlerce kişinin gözü önünde öldü

Fenerbahçe'de yeni kriz patlak verdi! Ali Koç maaşına zam yapmadı, bedavaya gidiyor

Yeni fırsat listesi açıklandı! Tarım Kredi'de indirim fırtınası

Eleştirdikleri Montella bakın ne yaptı! Helal olsun sana be İtalyan! İlan etti bile…
Gündem 17 maddelik kanun önerisi! Başıboş sokak köpekleri yasası TBMM'de
Gündem

17 maddelik kanun önerisi! Başıboş sokak köpekleri yasası TBMM'de

Yeniakit Publisher
2024-07-12 16:54:00 -
17 maddelik kanun önerisi! Başıboş sokak köpekleri yasası TBMM'de

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Güler'in açıklamalarından satır başları:

"Görüşler, beklentiler alındı. Rapor haline getirildi ve cumhurbaşkanımıza sunuldu. Yasa teklifimiz olgunlaştı. 17 maddelik yasa teklifimiz tarım komisyonunda ve sonra genel kurul çalışmalarında tamamlanacak.

"2.5 MİLYON KÖPEK KISIRLAŞTIRILDI"

TBMM'de kabul edilen ev hayvanlarına dair sözleşme var. Hükme bağlanmış pek çok olay ve karar var. Kanunumuz sokak hayvanlarını bakım evine almayı, kısırlaştırılmayı, aşılanarak, sokağa bırakılması gibi uygulama var. 20 yıllık tarihinde raporlara baktığımızda 2.5 milyona yakın sahipsiz sokak köpeğinin kısırlaştırıldığı, 550 bine yakın sokak köpeğinin sahiplendirildiğine dair raporumuz var. Mevcut tedbirlere rağmen mahalli idarelerimizin yetersiz kaldığını görüyoruz. Bu durum nelere sebebiyet verdi. Kuduz riskli vakalar artmış durumda.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belli ilçelerimizde karantina uygulanan, kuduz köpek nedeniyle karantina uygulaması yapılmak zorunda kaldı. Mevcut durum böyleyken bakanlık raporuna göre birçok kazanın meydana geldiği, bu kazalarda vefat eden vatandaşımızın sayısını 50-55 olduğu ortaya çıktı.

Hayvandan hayvana, hayvandan insana geçen çok farklı parazitler var. Belli alanlarda, insanlarımızın yürüyüş yaptığı alanlarda çok sayıda köpeğin dışkısı toplumu tehdit edecek haline geliyor. Bu hastalıklar nedeniyle ameliyatlar yapılacak seviyede tahribatlara yol açıyor.

Merkezinde insan, hayvanı koruma, toplum sağlığını koruma başlığını getiriyoruz. Bu tanımlama devamında da kanunun belli maddelerinde bir uygulamayı değiştiriyoruz. Tarım bakanlığımızın desteği yanında sokak köpeklerinin bulunduğu yerlerden alınması, barınaklarda kaliteli yaşam alanı oluşturulması, sahiplendirilmenin teşviki, barınaklarda ameliyathane kurulması. Sahiplendirme noktasında bakanlığımızın destek vereceği bir programı hayata geçireceğiz.

"2 YILA KADAR HAPİS YAPTIRIMI ÖNGÖRÜYORUZ"

Kanunumuz tüm bu süreçlerde sokaklardaki hayvanlarla ilgili yetki belediyelerindir. Bakım, beslenme noktasında iyi örnekleri olan belediyeler olduğu gibi kanunun açık emrine rağmen maalesef bütçeyi kullanmayan, yeterli çalışma yapmayan mahalli idarelerimiz var. Bu uygulamayı yapmayanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis yaptırımı öngörüyoruz."

Bu işin sonu nereye varacak? Başıboş köpekler 5 yaşındaki çocuğu parçaladı
Bu işin sonu nereye varacak? Başıboş köpekler 5 yaşındaki çocuğu parçaladı

Gündem

Bu işin sonu nereye varacak? Başıboş köpekler 5 yaşındaki çocuğu parçaladı

Başıboş sokak köpekleri için rapor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Başıboş sokak köpekleri için rapor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Gündem

Başıboş sokak köpekleri için rapor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Köpek yüzünden cinayet
Köpek yüzünden cinayet

Yerel

Köpek yüzünden cinayet

Bu kez başıboş köpek dehşeti Mersin'de yaşandı
Bu kez başıboş köpek dehşeti Mersin'de yaşandı

Yerel

Bu kez başıboş köpek dehşeti Mersin'de yaşandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23