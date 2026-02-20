  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aziz İhsan Aktaş davasında yeni gelişme Ortadoğu'da savaş tamtamları: ABD İran'ı vurmaya mı hazırlanıyor! Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama! TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı İstanbul'un yeni başsavcısı belli oldu Lüks hayatlar, rüşvet paralarıyla tatiller… Rıza Akpolat’ın özel kaleminden bomba itiraflar Ahmet Özer davasında sıcak gelişme! Terör örgütü üyeliği tescillendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti Nevşehir’de soba faciası: Bir aile yok oldu! İmam ağabey musallada fenalık geçirdi Bu nasıl kıyaslama? Ali Babacan'ın matematik hesabı şaştı
Gündem 17 ilde vali yardımcıları ve kaymakamlar değişti
Gündem

17 ilde vali yardımcıları ve kaymakamlar değişti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
17 ilde vali yardımcıları ve kaymakamlar değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 17 ilde vali yardımcıları ve kaymakamların görev yerlerinde değişikliğe gidildi. 19 Şubat 2026 tarihli ve 2026/63 sayılı karar doğrultusunda, mülki idare amirliği kadrolarında önemli atamalar gerçekleştirildi.

 

Üst düzey atamalar ve Göç İdaresi görevlendirmeleri

Kararname kapsamında Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığına üç yeni isim atandı. Bu isimler:

  • Iğdır Vali Yardımcısı Abdurrahman Çelebi

  • Tunceli Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan

  • Kastamonu-Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal

 

Ayrıca, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne Çankırı Vali Yardımcısı Abdulhamit Mutlu getirildi.

 

Vali yardımcılığına getirilen kaymakamlar

Birçok ilçede görev yapan kaymakamlar, farklı illere vali yardımcısı olarak atandı. Öne çıkan atamalar şunlar:

Eski Görevi

İsim

Yeni Görevi

Burdur-Bucak Kaymakamı

Bayram Gale

Konya Vali Yardımcısı

Düzce-Akçakoca Kaymakamı

Deniz Pişkin

Osmaniye Vali Yardımcısı

Mersin-Mezitli Kaymakamı

Turgay Gülenç

Bolu Vali Yardımcısı

Antalya-Gazipaşa Kaymakamı

Selami Korkutata

Kütahya Vali Yardımcısı

Tekirdağ-Malkara Kaymakamı

Eyüp Kaykaç

Sakarya Vali Yardımcısı

Diyarbakır-Kocaköy Kaymakamı

Şükrü Alperen Göktaş

Adıyaman Vali Yardımcısı

Kayseri-Yahyalı Kaymakamı

Hamza Selçuk

Hatay Vali Yardımcısı

Van-Saray Kaymakamı

Ökkeş Safa Türkoğlu

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı

Şanlıurfa-Bozova Kaymakamı

Halil İbrahim Yeşilyurt

Sivas Vali Yardımcısı

Diğer kritik değişiklikler

  • İptal Kararı: Hüseyin Kaptan'ın Gaziantep Vali Yardımcılığı görevinden Şanlıurfa-Ceylanpınar Kaymakamlığına atanmasına dair 2025 yılına ait hüküm iptal edildi.

  • Niğde Atamaları: Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Soner Divli ve Amasya-Gümüşhacıköy eski Kaymakamı Baha Büyükkaymakçı Niğde Vali Yardımcılığına getirildi.

  • Hukuk Müşavirliği: Bayburt-Aydıntepe Kaymakamı Abdulkadir Nar, Siirt Valiliği Hukuk Müşaviri olarak görevlendirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan bu geniş kapsamlı kararla birlikte toplamda 8 vali yardımcısı ve 16 kaymakamın görev yeri değişirken; 17 ile yeni vali yardımcısı, 135 ilçeye ise yeni kaymakam ataması yapılmış oldu.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de! SGK başkanlığına yeni isim atandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de! SGK başkanlığına yeni isim atandı

Gündem

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de! SGK başkanlığına yeni isim atandı

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı: Kritik görevlere yeni isimler!
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı: Kritik görevlere yeni isimler!

Dünya

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı: Kritik görevlere yeni isimler!

Resmi Gazete'de yayımlandı... İki bakanlığa ve valiliklere yeni atama
Resmi Gazete'de yayımlandı... İki bakanlığa ve valiliklere yeni atama

Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı... İki bakanlığa ve valiliklere yeni atama

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23