17 ilde vali yardımcıları ve kaymakamlar değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 17 ilde vali yardımcıları ve kaymakamların görev yerlerinde değişikliğe gidildi. 19 Şubat 2026 tarihli ve 2026/63 sayılı karar doğrultusunda, mülki idare amirliği kadrolarında önemli atamalar gerçekleştirildi.
Üst düzey atamalar ve Göç İdaresi görevlendirmeleri
Kararname kapsamında Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığına üç yeni isim atandı. Bu isimler:
-
Iğdır Vali Yardımcısı Abdurrahman Çelebi
-
Tunceli Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan
-
Kastamonu-Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal
Ayrıca, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne Çankırı Vali Yardımcısı Abdulhamit Mutlu getirildi.
Vali yardımcılığına getirilen kaymakamlar
Birçok ilçede görev yapan kaymakamlar, farklı illere vali yardımcısı olarak atandı. Öne çıkan atamalar şunlar:
|
Eski Görevi
|
İsim
|
Yeni Görevi
|
Burdur-Bucak Kaymakamı
|
Bayram Gale
|
Konya Vali Yardımcısı
|
Düzce-Akçakoca Kaymakamı
|
Deniz Pişkin
|
Osmaniye Vali Yardımcısı
|
Mersin-Mezitli Kaymakamı
|
Turgay Gülenç
|
Bolu Vali Yardımcısı
|
Antalya-Gazipaşa Kaymakamı
|
Selami Korkutata
|
Kütahya Vali Yardımcısı
|
Tekirdağ-Malkara Kaymakamı
|
Eyüp Kaykaç
|
Sakarya Vali Yardımcısı
|
Diyarbakır-Kocaköy Kaymakamı
|
Şükrü Alperen Göktaş
|
Adıyaman Vali Yardımcısı
|
Kayseri-Yahyalı Kaymakamı
|
Hamza Selçuk
|
Hatay Vali Yardımcısı
|
Van-Saray Kaymakamı
|
Ökkeş Safa Türkoğlu
|
Kahramanmaraş Vali Yardımcısı
|
Şanlıurfa-Bozova Kaymakamı
|
Halil İbrahim Yeşilyurt
|
Sivas Vali Yardımcısı
Diğer kritik değişiklikler
-
İptal Kararı: Hüseyin Kaptan'ın Gaziantep Vali Yardımcılığı görevinden Şanlıurfa-Ceylanpınar Kaymakamlığına atanmasına dair 2025 yılına ait hüküm iptal edildi.
-
Niğde Atamaları: Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Soner Divli ve Amasya-Gümüşhacıköy eski Kaymakamı Baha Büyükkaymakçı Niğde Vali Yardımcılığına getirildi.
-
Hukuk Müşavirliği: Bayburt-Aydıntepe Kaymakamı Abdulkadir Nar, Siirt Valiliği Hukuk Müşaviri olarak görevlendirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan bu geniş kapsamlı kararla birlikte toplamda 8 vali yardımcısı ve 16 kaymakamın görev yeri değişirken; 17 ile yeni vali yardımcısı, 135 ilçeye ise yeni kaymakam ataması yapılmış oldu.