"17. Geleceğin Sineması" yarışmasında finale kalan projeler belli oldu

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Geleceğin Sineması: Sinema Öğrencilerinin Kısa Film Projelerini Destekleme Yarışması"nda finale kalan 20 proje, ön jüri toplantısı sonucu belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle, senaryo aşamasından üretim aşamasına kadar seçmeler, eğitimler ve maddi desteklerle gerçekleştirilen yarışmanın sonuçları, TÜRSAK Vakfı'nın YouTube kanalında, oyuncu Hatice Şendil'in katılımıyla canlı yayımlanan "Senaryo Sohbetleri" programında açıklandı.

Finale kalan 20 proje, yönetmen Bora Talat Oyacı, yapımcı Gülnaz Gökçen ve İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Gör. Perihan Taş Öz'den oluşan ön jüri tarafından gerçekleştirilen toplantıyla belirlendi.

Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği yarışmada, Derya Eroğlu'nun "Ayakkabı", Turap Başel'in "Bağ", İnan Erbil'in "Belki Bir Gün Gideriz", Melih Önder'in "Beni Aya Uçur!", Nadir Kocakaya'nın "Cevapsız Arama", Muhammed Günaydın'ın "Dur Bak Dinle Geç", Serdal Altun''un "Eksik", Caner Akkurd'un "Entropi-Köpekbalığı", Akasya Galiba'nın "Gölgesizler", Doğan Belge'nın "İnşaattaki", İrem Günen'in "Kalanlar", Yiğit Armutoğlu'nun "Majid'den Sevgilerle", Doğukan Tatar'ın "Mandalina", Hakan Ece'nin "Nereye Anne?", Soner Akalın'ın "Ortadoğu Televizyon Hastanesi", Feyzi Baran'ın "Pembe Krampon", Gizem Özer'in "Sirayet", Begüm Aksoy'un "Smirna'nın Çukuru", Hakan Eyilik'in "Su Birikintileri ve Çamurlar" ile Ferit Göktaş'ın "Tablodaki Kadın" adlı senaryoları finale kaldı.



- 10 projeye 6 bin lira maddi destek verilecek

Bu sene de finale kalan 20 eser arasından desteğe hak kazanan 10 proje, yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığında, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, yapımcı Bulut Reyhanoğlu, oyuncu Damla Sönmez, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgü Yolcu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuzkanat'tan oluşan ana jüri tarafından belirlenecek.



TÜRSAK tarafından bu yıl 10 projeye 6 bin lira maddi destek, post-prodüksiyon desteği ve danışmanlık hizmeti verilecek.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular, yarışmanın sitesinden ve TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.



