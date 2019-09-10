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17 bin kişi havaalanında mahsur kaldı

Japonya’nın başkenti Tokyo ve Narita Havaalanı’nı birbirine bağlayan ulaşım hatlarının tayfunda zarar görmesi nedeniyle 17 bin kişi gece boyunca havaalanında mahsur kaldı.

10 Eylül 2019 Salı 09:44
17 bin kişi havaalanında mahsur kaldı

Japonya’nın başkenti Tokyo ve Narita Havaalanı’nı birbirine bağlayan ulaşım hatlarının tayfunda zarar görmesi nedeniyle 17 bin kişi gece boyunca havaalanında mahsur kaldı.


Japonya’da dün etki gösteren ve hayatı felç eden Faxai Tayfunu’nun etkileri gece boyunca devam etti. Faxai Tayfunu Narita Havaalanı ve Tokyo metropol bölgesini birbirine bağlayan demiryolu ulaşım hizmetlerini aksattığından 17 bin kişi sabaha dek Narita Havaalanı’nda mahsur kaldı. Terminallerde mahsur kalan yolculara ek olarak, gece boyu iniş yapmaya devam eden uçaklar nedeniyle havaalanı yetkilileri, biriken kalabalığa uyku tulumları ve temel gıda maddeleri dağıtmak zorunda kaldı. Ayrıca havaalanı yolcu terminallerine mobil şarj istasyonlarının kurulduğu belirtildi.


Havaalanı işletmecileri, salı sabah saatleri itibariyle halen terminal 1’de 3 bin 300, terminal 2’de 9 bin 300, terminal 3’te ise 700’ün üzerinde yolcunun bulunduğunu açıkladı. Salı sabahı itibariyle tren seferleri kısmi olarak devam etse de Chiba, Ibaraki ve Kanagawa eyaletlerinin bazı kısımlarının hala elektriksiz olduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:44
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