17-25 Aralık başarılı olsaydı, AK Parti'nin başına...

Ersin Ramoğlu, Sabah gazetesindeki köşesinde, Ali Babacan'la ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Ramoğlu, "FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonu başarıya ulaşsaydı, Babacan AK Parti'nin başına geçirilecekti" görüşünü ileri sürdü. İşte o ses getirecek yazı:

"Dersimli Kemal öğrenci iken çekingen ve pısırık bir gençti.

Lenin kasketi takar, fotin ve parka giyer, favorileri uzun, sarkık bıyıklının biriydi. Amfilerde esip gürler, ama baş başa kalınca sessizliğe gömülürdü. Tezatlar yaşayan oryantal bir tipti.

Üniversite yıllarındaki bu yanar döner halleri, ikircikli duruşu ve duruma göre vaziyet alması adını 'Çarkçı Kemal'e çıkardı.

Bay Kemal, sonraları çok agresifleşti ve 'yalan' siyasetine sarıldı.

Menfaati gereği evrensel değerleri bile takmaz oldu. Mesela CHP'li tacizcileri koruması gibi, polis ve asker katilleriyle birlik olması gibi.

Dün utanmadan 8 Mart Kadınlar Günü'nde süslü mesajlar yayınladı. Yanardöner hallerinden hiç vazgeçmedi.

Milli konularda da önüne ve arkasına bakmadan konuştu. Hiç mi düzgün bir şey yapmaz bu hükümet arkadaş?

Rusya, Ukrayna ile müzakere için Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi seçti.

Sen ne yapmaya çalışıyorsun Bay Kemal?

Adam ülkenin bekasını değil, kendi menfaatini düşünüyor. Böyle birinden ne köy olur ne de kasaba.

***

Kemal Kılıçdaroğlu gençliğinden beri yalan söyleyen, yalanı anlaşıldığında ise çark eden biridir.. Okul arkadaşları ona boşuna 'Çarkçı Kemal' demedi.

Yazar Süleyman Yeşilyurt, adamın kitabını yazdı. Meğer neler yapmış neler!

Dersimli Kemal çete üyesi 6 arkadaşı ile birlikte şimdi milleti kandırmaya çalışıyor...

Bunların hiçbirine güvenilmez! Anında milleti de memleketi de satarlar...

Ali Babacan'ı kim bilirdi.

Ya Ahmet Davutoğlu'nu?.

Ahmet efendi başbakan olacağını rüyasında görse inanmazdı... Bu iki vefasız, onları makama getiren Reis'e çemkiriyor..

Sebep ne, sebep?!

ABD parayı verip düdüğü çaldırdığı için olmasın sakın!

Ali Babacan Fulbright bursu ile ABD'de eğitildi. FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonu başarıya ulaşsaydı, AK Parti'nin başına geçirilecekti ama millet izin vermedi.. (...)"