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Gündem 165 ülke İstanbul’da bir araya geliyor: Büyük Interpol toplantısı
Gündem

165 ülke İstanbul’da bir araya geliyor: Büyük Interpol toplantısı

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Interpol 89. Genel Kurulu için İstanbul’da toplanacak. 194 ülkenin üye olduğu Interpol Genel Kurulu ve İcra Komitesi toplantısı 3 gün sürecek. Toplantının en önemli konualrından biri de terörle mücadele olacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 17:49:00 -
165 ülke İstanbul’da bir araya geliyor: Büyük Interpol toplantısı

Suçla mücadelenin uluslararası adresi Interpol'ün üyeleri İstanbul’da buluşuyor. Her yıl düzenlenen Interpol Genel kurul toplantısının 89’uncusuna Türkiye ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Interpol toplantısı için 160'tan fazla ülkenin üst düzey polis temsilcileri bir araya gelecek. 15 ülke de toplantıda bakan düzeyinde temsil edilecek.

Terörle mücadelede iş birliği ele alınacak

Toplantılarda, uluslararası suçla etkin mücadele için alınması gereken tedbirler görüşülüp karara bağlanacak, yeni yöntem ve teknikler ele alınacak.

Özellikle terörle mücadele ve teröristlerin tespiti gibi konularda ülkeler arasındaki iş birliği konularına da yer verilmesi bekleniyor.

Genel Kurul yanında teşkilatın bir diğer üst organı, icra komitesi toplantısı da İstanbul’da gerçekleşecek.

Toplantılar 3 gün sürecek

İnterpol başkanı, başkan yardımcıları ve icra komitesinin seçimi yapılacak.
3 gün sürecek toplantılar Haliç Kongre merkezinde düzenlenecek.

Türkiye 1955 yılında İstanbul, 1996 yılında Antalya’da olmak üzere iki kez Interpol Genel Kurulu’na ev sahipliği yapmıştı.

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