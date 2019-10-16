16.10.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُۜ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Günahın açığını da gizlisini de bırakın! Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir."

(En'âm Suresi, âyet: 120) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Allah'a dua eden herkese Allah cevap verir.

Bu cevap ya dünyada peşin olur ya da ahirete saklanır.

Yahut da dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek suretiyle olur.

Yeter ki günah talep etmemiş veya sıla-ı rahmin kopmasını istememiş olsun ya da acele etmemiş olsun.”

(Tirmizî, Daavât 145)