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16.10.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

16 Ekim 2019 Çarşamba 07:32
16.10.2019 Günün âyet ve hadisi



وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُۜ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Günahın açığını da gizlisini de bırakın! Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir."

(En'âm Suresi, âyet: 120)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Allah'a dua eden herkese Allah cevap verir.

 Bu cevap ya dünyada peşin olur ya da ahirete saklanır.

 Yahut da dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek suretiyle olur.

 Yeter ki günah talep etmemiş veya sıla-ı rahmin kopmasını istememiş olsun ya da acele etmemiş olsun.”

(Tirmizî, Daavât 145)

 

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 07:32
  1. 16.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. En'am 120
  3. açıktan günah
  4. gizli günah
  5. dua nasıl kabul edilir

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