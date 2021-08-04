161 yangın kontrol altına alındı!

yeniakit.com.tr



Türkiye 28 Temmuz’da başlayan orman yangınlarıyla mücadelesine sekizinci günde de tüm hızıyla devam ediyor.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yangın söndürme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “ Sahada etkin bir koordinasyon var. Etkili ve zamanında müdahalelerle her geçen saat bir yangını daha kontrol altına alıyoruz. 174 yangının 161’i kontrol altına alındı” dedi.