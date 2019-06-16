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16.06.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

16 Haziran 2019 Pazar 05:50
16.06.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَٓاءَ بِنَٓاءًۖ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَٓاءِ مَٓاءً فَاَخْرَجَ بِه۪ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْۚ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَاداً وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

"Rabbiniz ki, sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır; gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır.

Artık siz de bile bile O’na eş ve ortaklar koşmayın."

(Bakara Suresi, âyet:22)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN   (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

 Allah'ın her namaz vaktinde şöyle seslenen bir meleği vardır: 

 "Ey Ademoğulları! Kendi elinizle tutuşturduğunuz sizi yakacak olan ateşi namazla söndürmek için kalkınız."   

(Camiüssağir-2358)
 
 
 
 
 
 

 

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 05:50
  1. 16.06.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Bakara 22
  3. döşek
  4. gökler
  5. yağmur
  6. bitkiler
  7. Namaz Vakti
  8. cehennem ateşi

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