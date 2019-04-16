16.04.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...16 Nisan 2019 Salı 07:38
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِۚۛ وَاَحْسِنُواۚۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ
"Allah yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.
İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever."
(Bakara Suresi, âyet:195) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Kıyamet gününde insanlar arasında ilk hükmedilecek (hükme bağlanacak) şey (insan) kanıdır."
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