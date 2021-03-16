16.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْۙ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْۜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde;



Her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir.. "

(İnfitâr Suresi - 4-5) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



Kıyametin kopması sırasında meydana gelecek sayısız felâketlerin büyüklerinden birkaçı örnek olarak zikredildikten sonra “Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde” meâlindeki 4. âyetle konu insana getirilmiştir.

Bu âyet genellikle o büyük altüst oluş esnasında kabirlerde toprak altında bulunan ceset parçalarının dışarı fırlatılacağı şeklinde yorumlanmıştır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

مَنْ َيَشْكُرُ النَّاسَ لا يَشْكُرُ اللّهَ تَعَالى

"İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükretmesini bilmez ve nimetin kesilmesine müstahak olur."

(Ahmed b. Hanbel, Müsned TV, 278)

AÇIKLAMASI:

İslâm'ın insanlara olan teşekkür borcunun ödenmesine verdiği ehemmiyeti gösterecek bundan daha veciz ifâde olamaz. Zira burada, insana teşekkür etmek, Allah'a hamdetmeye denk tutulmaktadır.

Kadı İyaz, hadise iki vecihten Açıklama getirir:

1- Resûlullah'ın böyle hükmetmesinin sebebi şudur: Kul, Allah'a olan şükrünü, Allah'a itaat ve emirlerini ifa ile eksiksiz olarak yerine getirebilir. Allah'ın emirlerinden biri de, Allah'ın nimetlerinin kendine ulaşmasında vasıtalar durumunda olan insanlara teşekkür etmek olunca, bu emre uymayan, Allah'ın kendisine olan nimetlerinin şükrünü ödememiş olur.

2- Tabiatında, insanlardan gelen iyiliklere karşı nankörlük ve teşekkür etmeye kıymet vermemek bulunan bir kimse, nimetleri sebebiyle Allah'a küfran-ı nimette bulunup şükrü terketmeyi de âdet edinir.

Öyleyse teşekkürle yakından bağlı bulunan şükrü, Cenab-ı Hakk, tek başına kabul etmeyecektir.