1600 kişiyi işten çıkaracaklar!



Telekom devlerinden Ericsson, sektördeki durgunluk ve 5G harcamalarındaki gerileme nedeniyle tasarruf adımlarını sertleştirerek İsveç’te 1600 çalışanı işten çıkarmaya hazırlanıyor.

1876'da Lars Magnus Ericsson tarafından kurulan İsveç merkezli telekomünikasyon ekipmanları üreticisi Ericsson, sektördeki daralma nedeniyle uyguladığı maliyet azaltma adımlarını genişleterek, İsveç’te yaklaşık 1600 çalışanla yollarını ayırmayı planladığını duyurdu.

Şirket, 5G yatırımlarındaki yavaşlama ile ABD’nin gümrük vergilerine ilişkin politikalarının etkisi altında kalırken, kârlılığını koruma amacıyla son üç yıldır istihdamını kademeli olarak azaltıyor. Ericsson, 2023 yılında 1400, 2024 yılında ise 1200 kişilik işten çıkarma hedefini kamuoyuyla paylaşmıştı.

2025 yılının sonu itibarıyla Ericsson’un, 12 bin 600’ü İsveç’te olmak üzere dünya genelinde yaklaşık 90 bin çalışanı bulunuyor. Üç yıl önce şirketin toplam personel sayısı 100 bine yakındı.

Öte yandan, Stockholm borsasında işlem gören Ericsson hisseleri günün ilk işlemlerinde yüzde 1,7 oranında yükseldi. Ancak şirket hisseleri 2025 yılı genelinde yüzde 3 değer kaybederken, ABD pazarında pay kaptırdığı Finlandiyalı rakibi Nokia, yapay zekâ ağırlıklı yeni stratejisinin etkisiyle yüzde 20’nin üzerinde prim yaptı.

Ericsson, 2024’ün dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını 23 Ocak’ta açıklayacak.