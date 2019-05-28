16 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı İzmit'te, çeşitli suçlardan 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 kez cezaevinden firar ettiği öğrenilen şahıs, polis operasyonuyla yakalandı. Emin A., adliyeye sevk edilirken, görüntü çeken basın mensuplarına küfredip, tekme atmaya çalıştı.

Kocaeli'de İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'yağma', 'gasp', 'konut dokunulmazlığı ihlali' dahil çeşitli suçlardan 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve daha önce 2 kez cezaevinden firar ettiği öğrenilen Emin A.'nın (18) peşine düştü. Polis, Emin A.'yı Doğan Mahallesi Kuruçeşme Meydanıyakınlarında yakaladı. Emin A.'nın, İstanbul, Eskişehir ve Kocaeli'nde hırsızlık olaylarına karıştığı ve 2018'den bu yana arandığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen Emin A., kendisini görüntüleyen gazetecilere küfrederek, tekme atmaya çalıştı. Emin A., adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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