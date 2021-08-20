16 yaşındaki Kur'an kursu öğrencisi 5 ayda hafız oldu

Hafızlığını tamamlayan öğrencilere ilçe müftüsü Zahit Demirel tarafından belgeleri verildi. 5 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını bitiren Musa Gökçek ve beraberinde hafızlık eğitimini tamamlayan Vechettin Karakaya, Musab Karakaya ve Mekin Kara’ya hafızlık belgeleri verildi.

Hafızlara belgelerini veren Demirel, kendilerine başarılar temennisinde bulunurken, hocalarına da teşekkür etti.

5 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamlamanın zor olduğunu dile getiren Demirel, "Hafızlığı 5 ayda yapmak zor bir iştir. Böyle kısa bir sürede ezber yapmak çok nadir görülür. Bu başarı, öğrencimiz ve hocasının özel gayreti ve fedakarlıkları neticesinde olmuştur. Bu sebeple öğrencimize, onu eğiten kurs öğreticilerimize teşekkür eder, öğrencilerimizin ailelerini tebrik ederim." dedi.