16 yaşındaki kıza cinsel istismar

Zekeriya Say İstanbul

Böbrek ticareti ve usulsüz kadrolaşma skandalıyla ilk rezaleti patlak veren CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Önceki gün Zabıta Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaaslan’ın emri altındaki kadın zabıta çalışanına yönelik taciz skandalını ifşa etmemizin ardından bu kez Yenimahalle Belediyesi’nde görevli bir zabıta amirinin 16 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik istismar nedeniyle “Çocuğa yönelik cinsel taciz” suçlamasıyla yargılandığı ortaya çıktı.

Şimdi de çocuk istismarı

Yasa dışı ‘organ ve doku ticareti’ rezaletiyle çalkalanan CHP’li Ankara Yenimahalle Belediyesi’nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Belediye çalışanının böbreğini zorla alıp yeğenine naklettirmekle suçlanan CHP’li Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu tarafından Zabıta Müdür Yardımcılığına atanan köylüsü Ali İhsan Karaaslan’ın emri altındaki Ş.D. adlı kadın zabıta çalışanına yönelik taciz rezaleti, gündemdeki yerini korurken şimdi de çocuk istismarı rezaleti patlak verdi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın köylüsü olduğu iddia edilen ve halihazırda Şentepe Karakol Amirliği görevini Nusret Çetin’in, 16 yaşında Esra K. adlı bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar nedeniyle “Çocuğa yönelik cinsel taciz” suçlamasıyla yargılandığı ortaya çıktı.

Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 2016/327 dosya numarasıyla davası görülen rezaletin detaylarında kan dondurucu ifadeler yer alıyor. O dönem CHP’li Yenimahalle Belediyesi Şentepe Karakol Amiri olan Nusret Çetin’in, ruhsat sorma bahanesiyle girdiği iç çamaşırı dükkânında yalnız yakaladığı 16 yaşındaki mağdure Esra K. ile biraz sohbet ettikten sonra arkasından yaklaşarak önce beline elini attığı ve akabinde saçının sağ tarafından tutarak küçük kızı zorla öpmeye çalıştığı belirtiliyor.

15 yılla yargılanıyor

2016 yılında gerçekleşen rezaletinin ardından CHP’li çocuk istismarcısının, 8 ila 15 yıl hapis cezasıyla yargılandığı ve dosyanın Yargıtay’da onanma sürecinde olduğu belirlendi. Öte yandan, çocuk istismarı rezaletinin patlak vermesinin ardından Çetin’in mahkeme bitene kadar görevden alınması gerekirken, görevden almadığı gibi tıpkı Zabıta Müdür Yardımcısı Karaaslan’ın karıştığı taciz skandalına olduğu gibi ön inceleme dahi yapılmayarak rezaletin üzerinin örtüldüğü öğrenildi.

