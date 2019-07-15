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16 yaşındaki genç market çıkışı infaz edildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Samet Coşkun, husumetli olduğu kişi tarafından marketten çıkarken öldürüldü.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:26
16 yaşındaki genç market çıkışı infaz edildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Samet Coşkun (16) alışveriş yaptığı marketten çıktığı sırada husumetli olduğu Bekir K. (55) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde, Nurdağı ilçe merkezinde meydana geldi. Samet Coşkun marketten alışveriş yapıp, dışarı çıktı. Bu sırada husumetli olduğu Bekir K., otomobille yanına gelip, pompalı tüfekle Coşkun'a ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesiyle Coşkun kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Coşkun hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Samet Coşkun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polisin, olayın ardından kaçan Bekir K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

 

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:26
  1. Gaziantep
  2. Nurdağı ilçesi
  3. Samet Coşkun
  4. cinayet
  5. market çıkışı öldürüldü

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