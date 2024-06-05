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Yerel 16 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken kendini vurdu!
Yerel

16 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken kendini vurdu!

Yeniakit Publisher
2024-06-05 19:36:00 -
16 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken kendini vurdu!

Konya'da 16 yaşındaki lise öğrencisi, babasına ait tabanca ile oynadığı sırada kazayla kendisini vurdu.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Okul Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 katlı apartmanın 3. katında bulunan evlerinde babasına ait bulundurma ruhsatlı tabancayla oynayan 16 yaşındaki lise öğremcisi O.K.E., kazara kendini çenesinden vurdu.

Hastanede tedavi altına alındı

Evde bulunan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çocuk ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan O.K.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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