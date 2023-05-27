16 yaşındaki çocuk; annesi, ablası ve komşusunu öldürdü!
İstanbul Silivri'de 16 yaşındaki Mehmet A.; annesi, ablası ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü.
İstanbul Silivri'de 16 yaşındaki Mehmet A.; annesi, ablası ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü.
DHA’nın haberine göre, olay Alibey Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki Mehmet A., tartışma sonrası annesi Nazlı A. ve ablası Esra A.'yı bıçakladı.
Mehmet A. tartışmayı ayırmak için gelen komşusu Semiha Bağ'ı da yaraladı. Anne ile kızı olay yerinde ölürken Semiha Bağ ise hastanede hayatını kaybetti.
Üzerinden 3 bıçak çıktı
Gözaltına alınan Mehmet A.’nın üzerinden 3 bıçak çıktığı öğrenildi.
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