16 Temmuz parçalı ay tutulması objektife yansıyanlar | Parçalı ay tutulması fotoğrafları
Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Parçalı Ay Tutulması" 16 Temmuz 2019 saat 21.34 itibariyle gerçekleşmeye başladı. Gözler merakla ay tutulmasının gerçekleşeceği saatlere odaklandı. Nihayet muhteşem görüntüler ortaya çıktığında fotoğrafseverlerin objektifine muhteşem kareler yansıdı. İşte 16 Temmuz parçalı ay tutulmasının çekilen eşsiz fotoğrafları...17 Temmuz 2019 Çarşamba 01:14
Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Parçalı Ay Tutulması" 16 Temmuz 2019 saat 21.34 itibariyle gerçekleşmeye başladı. Gözler merakla ay tutulmasının gerçekleşeceği saatlere odaklandı. Nihayet muhteşem görüntüler ortaya çıktığında fotoğrafseverlerin objektifine muhteşem kareler yansıdı. İşte 16 Temmuz parçalı ay tutulmasının çekilen eşsiz fotoğrafları...
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