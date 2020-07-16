16 Temmuz altın fiyatları | Bugün altın ne kadar?
16 Temmuz 2020 altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Bugün gram altın 398 liradan işlem görüyor. Yükselen altın fiyatları yatırımcıları düşündürdü. Bu ay içerisinde yükselecek olan altın fiyatları bir hayli yükseliyor. Peki ama bugün gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? Cumhuriyet altını yükseldi mi? İşte detaylar...
Altın fiyatlarını araştıranlar, düşmesini beklese de bu ay içerisinde büyük bir düşüş yaşanmayacağı öngörülüyor.
Altının önce alış, daha sonra satış fiyatları sırasıyla listelenmiştir.
GRAM ALTIN
- 398,61
- 398,70
22 AYAR BİLEZİK
- 364,70
- 366,00
CUMHURİYET ALTINI
- 2.593,50
- 2.615,90
YARIM ALTIN
- 1.296,80
- 1.313,00
ÇEYREK ALTIN
- 650,40
- 657,30
REŞAT ALTIN
- 2.625,97
- 2.648,85
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 362,21
- 376,22
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 224,13
- 260,15
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