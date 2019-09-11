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16. Taş heykel sempozyumu hazırlıkları

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenecek Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na katılacak heykeltıraşlar belirlendi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:21
16. Taş heykel sempozyumu hazırlıkları

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenecek Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na katılacak heykeltıraşlar belirlendi. 1 Kasım’da açılışı yapılacak heykel sempozyumu 10 heykeltıraşı ağırlayacak.


Alanya Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 1–29 Kasım 2019 tarihleri arasında 16’ncısı gerçekleşecek Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na 36 ülkeden 91 heykeltıraş başvurdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Neslihan Pala’nın başkanlığında, düzenlenen jüri toplantısında sempozyuma katılacak sanatçılar 10 asil ve 2 yedek olarak belirlendi. Jüri toplantısına, Prof. Neslihan Pala, Prof. Rahmi Aksungur, Prof. Fatma Akyürek, Dr. Öğr. Üyesi Önder Büyükerman, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar ve Yüksek Heykeltıraş Beyhan Yönetim katıldı.



Türkiye’den 3 isim


Jüri üyelerinin belirlediği 16. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na katılacak heykeltıraşlar açıklandı. Sempozyumda heykel yapacak sanatçıları isimler şunlar:


Anna Sosenskaya (Rusya), Bahman Chegeni (İran), Eleonora Confalonieri (İtalya), Ferhat Özgür Gürel (Türkiye), Hanife Neris Yüksel(Türkiye), İrodion Gvelesiani(Gürcistan), Kiryl Krokhaliou(Belarus). Snejana Simeonova(Bulgaristan) , Yücel Tonguç Sercan (Türkiye).


Yedek sanatçıları ise Nobert Jager (Almanya)veRafail Georgiev (Bulgaristan) olarak açıklandı

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:21
  1. sanat

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