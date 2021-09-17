“16 sektöre ait projeleri destekliyoruz”

Ertuğrul Şahan Ankara

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Muhammed Adak, TKDK’nın faaliyetleri hakkında gazetemiz Yeni Akit’e önemli açıklamalarda bulundu.

Kırsal kalkınma hakkında bilgi veren Dr. Muhammed Adak, “Kırsal kalkınma, izole ve nüfus yoğunluğu az olan alanlarda yaşayan halkın refahı ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi olarak tanımlanır. Kırsal ve ekonomi deyince çoğumuzun aklına tarım ve hayvancılık faaliyetleri gelir. Evet, tarım ve hayvancılık bu işin merkezinde ama kültür, sanat, kırsal turizm, yenilenebilir enerji gibi diğer birçok ekonomik uğraş da var kırsal kalkınmanın içinde. Kırsal kalkınma geleneksel olarak tarım ve ormancılık gibi araziye bağlı doğal kaynakların kullanımı üzerine yoğunlaşmışken gelişen küresel üretim biçimleri ve hızla artan kentleşme, kırsal alanların gelişmesinde de yeni konseptlerin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu durum, kırsal kesimde üretim ve istihdam odaklı desteklerin çeşitlendirilmesini ve artırılmasını zorunlu kılmaktadır. TKDK hibeleriyle yatırıma dönüştürülen projelerle, AB standartlarında modern ve hijyenik tesislerin kurulması, gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinin sürdürülebilir modernizasyonunun sağlanması, sürdürülebilir yatırımların gerçekleştirilmesi, kırsal alanda faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesi, kırsalda yaşayan vatandaşların istihdam olanaklarının artırılarak yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve kente göçün önlenmesi hedefleniyor. Ekonomik çeşitliliğin olmadığı yerlerde göçü engellemek çok zor. Şu an nüfusun yüzde 80’i şehirlerde, yüzde 20’si kırsalda. Kırsal kalkınma felsefemizi ‘Yerinde üretim, yerinde istihdam, yerinde kalkınma’ olarak özetleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Onlarca iş kolu bulunmakta

TKDK hangi sektörlere destek verdiğine dikkat çeken Muhammed Adak, “Besi ve süt hayvancılığı, yumurta tavukçuluğu, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık, geleneksel ve çağdaş el sanatları, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri, makine parkları, yenilenebilir enerji ile tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi gibi 16 sektöre ait projeleri destekliyoruz. Bu sektörlerin içerisinde de onlarca iş kolu bulunmaktadır” dedi.

Proje çağrı ilanları oluyor

TKDK’ya hibe başvurularında sürecin nasıl işlediğini anlatan Adak, “Yılın değişik dönemlerinde proje çağrı ilanları yayımlayarak, genel başvuru şartlarını, sektörleri ve sektörlerin uygun harcama kalemlerini, başvuru tarihlerini ilan ediyoruz. Daha sonra, il koordinatörlüklerimiz kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlıklar gibi gruplara yönelik etkin bilgilendirme toplantıları düzenliyorlar, köylerdeki yatırımcılarımızın ayağına kadar gidiyorlar. Salgın sürecinde özellikle çevrim içi toplantılar şeklinde bu çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu süreçlerde hazırladığımız çeşitli dokümanlar da dağıtıyoruz. Bu dokümanların tamamını internet sitemizde de yayımlıyoruz.

18-40 yaşa pozitif ayrımcılık

Bilgilendirme toplantılarında ya da kurumumuza bizzat gelen yatırımcılara tüm detayları anlatıyoruz. Yatırım yapmayı düşünen girişimciler, proje dosyasını hazırlayarak TKDK İl Koordinatörlüğüne başvurularını yapıyor. Proje başvuru süreci tamamlandıktan sonra projeleri incelemeye alıyoruz. Projelerin sıralama puanlamasında kadın girişimci ve 18-40 yaş arası tüm girişimcilere pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Yapımı tamamlanan projeler 5 yıl süreyle belli periyotlarla TKDK uzmanları tarafından yerinde denetime tabi tutuluyor” şeklinde konuştu.

Bütçenin 3 katı başvuru

IPARD hibelerinin salgın sürecinde yatırımcı ve tüketici açısından ne gibi etkileri olduğuna değinen Adak, “Çeşitli proje başvuru çağrı ilanları yayımladık ve bütçemizin 2-3 katı başvuru dosyası aldık. 2020’de yatırım tutarı 1,7 milyar TL olan 2 bin 600 projeye 1 milyar lira hibe ödedik. TKDK hibeleriyle hayata geçen yatırımlar, bilgiye dayalı uluslararası standartlarda üretim yapıyor. Salgın sürecinde hijyenik ve güvenilir gıda tedarikinde TKDK destekli işletmeler ülkemize önemli katkı sağladı” ifadelerini kullandı.