16 Nisan 2021: Mutahhare Polatkan'ın vefatı (Hasan Polatkan'ın eşi)
Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Hasan Polatkan'ın eşi Mutahhare Polatkan'ı hayırla yâd ediyoruz.
27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın eşi Mutahhare Polatkan, kaldırıldığı hastanede sabaha karşı hayata veda etti. 101 yaşındaki Mutahhare Polatkan, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Türkiye’de Demokrat Parti hükümetlerinde 1950-1960 yılları arası bakan olarak görev yapan, 27 Mayıs darbesi ile tutuklanıp idam edilen Kırım Tatarı Hasan Polatkan’ın, Kırım Tatarı eşi Mutahhare Polatkan (101), Antalya’nın Alanya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Polatkan’ın cenazesi sabah saat 11.00’de İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi