16 milyon vatandaş bir yana, İngiliz büyükelçi bir yana! Yemek molası diyen Ekrem kıvırmaya başladı

Pazartesi günü alınmayan tedbirler neticesinde İstanbul'u adeta felç eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de yemeğe gittiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Yollarda, metrolarda ve metrobüslerde saatlerce mahsur kalan vatandaşların sert tepki göstermesinin ardından yemek fotoğrafları yalanlanmıştı. Ancak kaçacak yer kalmayınca İmamoğlu, "yoğun çalışma arası sırasında basit bir yemek" açıklamasında bulunmuştu.

Yeni itiraf

İmamoğlu gelen yoğun tepkilerin ardından bugün tepki çeken fotoğrafa ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Ancak İmamoğlu'nun bugün yaptığı açıklama, pazartesi yaptığı açıklamadan daha çok tepki çekeceğe benziyor. İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada bu yemeğin günler öncesinden planlandığını, büyükelçinin bu yemek için Ankara'dan İstanbul'a geldiğini ve böyle bir felaketle mücadele ederken bile bu yemeği iptal edemeyeceğini belirterek, büyükelçi ile yemek yemeyi 16 milyon İstanbulluya değişmediğini itiraf etti.



İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;



* Bu kadar yoğun bir gündemde yemeğe gitme meselemin bu kadar gündeme taşınılmasını ve manipülasyonu şaşkınlıkla takip ettiğimi ifade etmek isterim.

* Bir büyükelçiyle Türkiye’nin en yoğun ilişkide bulunduğu bir ülkenin ana temsilcisiyle yenilen bir yemekten bahsediyoruz.

* Kaldı ki bu yemek daha önce büyükşehir belediyesini ziyaret etmiş, kendisiyle beraber resmi bir görüşme yapmış ve akabinde böyle bir buluşmayı da tasarlamış bir belediye başkanıyım. Yaklaşık 20-25 gün önce buluşma gününü belirlemiştik.

* Büyükelçi bir gün önce kalkıp Ankara’dan İstanbul’a gelmişti. Gün boyu yaptığı çalışmalardan sonra vakit ayırıp bu resmi buluşmayı ama tabii ki hususi bir tarafı var, buluşmayı eşlerimizle beraber yaptık.

* İBB Başkanı’nın karla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyükelçileri ile kuracağı ilişki de sorumluluğudur. Bunu da gayet iyi yerine getiriyorum.

* MOBESE’den servis edildi. Vali ile bu konuyu görüştüm. Hukuki olarak arayışlarımın, mücadelemin devam edeceğini ifade edeyim.