16 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Türkiye ve Avrupa’da Perşembe günü maç programı
Türkiye’de ve Avrupa’da birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Ayrıca temsilcimiz Voleybol milli takımı, Milletler Ligi’nin ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’e yükselecek takımı belirleyecek play-off mücadeleleri ise bugün başlıyor. Çorum FK, Kocaelispor, Bodrum FK ve Boluspor sahaya çıkıyor. Avrupa’da ise La Liga’da heyecan devam ediyor. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 16 Mayıs Perşembe günü maç programı…
Futbol heyecanına ortak olmak isteyenler günün maç programına odaklandı. İspanya La Liga’da bu sezon şampiyonluğu rakibine kaptıran Barcelona, Almeria deplasmanında üç puan arayacak. Ayrıca Las Palmas, Real Betis, Real Sociedad ve Valencia gibi takımlar sahaya çıkıyor. Trendyol 1. Lig play-off mücadelesinde Bodrum FK ve Boluspor karşı karşıya gelecek. Diğer mücadelede ise Çorum FK, Kocaelispor’u ağırlayacak. Peki Bugün Kimin Maçı Var, saat kaçta? İşte, maçların başlangıç saati ve programı…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (16 MAYIS)
TRENDYOL 1. LİG PLAY-OFF
17:00 Bodrum FK - Boluspor (TRT Spor)
20:00 Çorum FK - Kocaelispor (TRT Spor)
ÖNE ÇIKAN VİDEO
MİLLETLER LİGİ
20.00 Hollanda-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
İSPANYA LA LİGA
20:30 Las Palmas - Real Betis
22:30 Almeria - Barcelona
23:00 Real Sociedad - Valencia
PRO LİG
18:00 Al Tai - Al Fateh
21:00 Al Khaleej - Al Ittihad-Jeddah
21:00 Al Wahda - Al Raed