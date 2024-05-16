16 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Türkiye ve Avrupa’da Perşembe günü maç programı

Futbol heyecanına ortak olmak isteyenler günün maç programına odaklandı. İspanya La Liga’da bu sezon şampiyonluğu rakibine kaptıran Barcelona, Almeria deplasmanında üç puan arayacak. Ayrıca Las Palmas, Real Betis, Real Sociedad ve Valencia gibi takımlar sahaya çıkıyor. Trendyol 1. Lig play-off mücadelesinde Bodrum FK ve Boluspor karşı karşıya gelecek. Diğer mücadelede ise Çorum FK, Kocaelispor’u ağırlayacak. Peki Bugün Kimin Maçı Var, saat kaçta? İşte, maçların başlangıç saati ve programı…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (16 MAYIS)

TRENDYOL 1. LİG PLAY-OFF

17:00 Bodrum FK - Boluspor (TRT Spor)

20:00 Çorum FK - Kocaelispor (TRT Spor)

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MİLLETLER LİGİ

20.00 Hollanda-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

İSPANYA LA LİGA

20:30 Las Palmas - Real Betis

22:30 Almeria - Barcelona

23:00 Real Sociedad - Valencia

PRO LİG

18:00 Al Tai - Al Fateh

21:00 Al Khaleej - Al Ittihad-Jeddah

21:00 Al Wahda - Al Raed