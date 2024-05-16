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Spor 16 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Türkiye ve Avrupa’da Perşembe günü maç programı
Spor

16 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Türkiye ve Avrupa’da Perşembe günü maç programı

Yeniakit Publisher
2024-05-16 16:27:00 - 2024-05-16 16:32:10
16 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Türkiye ve Avrupa’da Perşembe günü maç programı

Türkiye’de ve Avrupa’da birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Ayrıca temsilcimiz Voleybol milli takımı, Milletler Ligi’nin ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’e yükselecek takımı belirleyecek play-off mücadeleleri ise bugün başlıyor. Çorum FK, Kocaelispor, Bodrum FK ve Boluspor sahaya çıkıyor. Avrupa’da ise La Liga’da heyecan devam ediyor. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 16 Mayıs Perşembe günü maç programı…

Futbol heyecanına ortak olmak isteyenler günün maç programına odaklandı. İspanya La Liga’da bu sezon şampiyonluğu rakibine kaptıran Barcelona, Almeria deplasmanında üç puan arayacak. Ayrıca Las Palmas, Real Betis, Real Sociedad ve Valencia gibi takımlar sahaya çıkıyor. Trendyol 1. Lig play-off mücadelesinde Bodrum FK ve Boluspor karşı karşıya gelecek. Diğer mücadelede ise Çorum FK, Kocaelispor’u ağırlayacak. Peki Bugün Kimin Maçı Var, saat kaçta? İşte, maçların başlangıç saati ve programı…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (16 MAYIS)

TRENDYOL 1. LİG PLAY-OFF

17:00 Bodrum FK - Boluspor (TRT Spor)

20:00 Çorum FK - Kocaelispor (TRT Spor)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MİLLETLER LİGİ

20.00 Hollanda-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

İSPANYA LA LİGA

20:30 Las Palmas - Real Betis

22:30 Almeria - Barcelona

23:00 Real Sociedad - Valencia

PRO LİG

18:00 Al Tai - Al Fateh

21:00 Al Khaleej - Al Ittihad-Jeddah

21:00 Al Wahda - Al Raed

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