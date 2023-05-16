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İSLAM 16 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

16 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-05-16 05:31:00 -
16 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

وَهُوَ الَّـذٖٓي اَحْيَاكُمْؗ ثُمَّ يُمٖيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيٖيكُمْؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O’dur. İnsan gerçekten pek nankördür."

(Hac Suresi - 66)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

66. âyette belirtildiği üzere, Allah’ın bu büyük nimetlerine ve engin merhametine rağmen insanoğlu nankör davranmakta ısrar eder. Başka âyetlerden de anlaşıldığı üzere, bütün insanlar nankör davranmaz, rabbine şükretmesini bilenler de vardır; fakat burada, basîret sahibi kimselerin ayan beyan görebilecekleri nimetleri görmezden gelme şeklindeki yaygın beşerî zaafa değinilmektedir (âyetlerde verilen örneklerin açıklaması için bk. Bakara 2/22, 29, 164; Ra‘d 13/2; İbrâhim 14/32-34; Nahl 16/10-11, 14-16, 65; İsrâ 17/66).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 
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ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Ümmetim, 73 fırkaya ayrılacak; bunlardan 72’si, Cehenneme gidecek, yalnız bir fırka kurtulacaktır.   Kurtulacak olan tek fırka, benim ve ashabımın yolunda gidenlerdir."

 Kaynak: Tirmizi, İ. Mace

 

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