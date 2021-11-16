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Sağlık 16 Kasım koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç vaka var?
Sağlık

16 Kasım koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç vaka var?

16 Kasım koronavirüs bugün kaç kişi vefat etti? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle pek çok kişi yeni vaka sayısını araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç yeni vaka var? Güncel vaka sayısı | 16 Kasım vaka sayısı

Yeniakit Publisher
2021-11-16 21:48:00 -
16 Kasım koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç vaka var?

Sağlık Bakanlığı her akşam son 24 saate ilişkin verileri paylaşıyor. Pek çok vatandaş güncel verileri araştırıyor. Peki, bugün kaç vaka var?

16 Kasım koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç vaka var?

Son 24 saatte 356 bin 514 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 447 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,07 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 727 bin 805 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: Kapalı mekanlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri, dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır.

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