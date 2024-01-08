16 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) haftanın ilk günü için 16 kente sarı uyarı geldi.

Sarı uyarı verilen iller Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak olarak sıralandı.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

MGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı belirtildi.

Salı günü Trakya'dan yurda girmesi beklenen kar yağışının çarşamba günü İstanbul'a ulaşacağı tahmin ediliyor.

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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada Trakya ve Marmara Bölgesi'nin Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesinin beklendiği belirtilerek, "Buna bağlı olarak öncelikle bölgemizde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların zamanla tüm bölgede etkili olacağı tahmin ediliyor. 9 Ocak Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte yağmur, zamanla Trakya'da ve İstanbul'da karla karışık yağmur, bölgemizin kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.