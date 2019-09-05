0553 313 94 23

16 gündür kayıp, arama çalışmaları sürüyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde tek başına yaşayan ve 16 gündür haber alınamayan yaşlı adam için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:55
16 gündür kayıp, arama çalışmaları sürüyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde tek başına yaşayan ve 16 gündür haber alınamayan yaşlı adam için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.


Niksar’ın Fatih Mahallesi Şehit Mahmut Güler Caddesinde kiracı olarak oturduğu evinden 22 Ağustos Perşembe günü ayrılan 81 yaşındaki İbrahim Türkmen’den 16 gündür haber alınamıyor. Emniyet ekiplerinin ilçe merkezinde yaptıkları aramalara rağmen kayıp şahsa ait bir ize rastlanamazken, arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı. AFAD ve polis ekipleri, Türkmen’in evinin çevresinde başlattıkları arama çalışmalarını genişleterek çevredeki kanal boyu ve tarlalarda devam ettirdi.


Arama çalışmalarına katılan kayıp şahıs İbrahim Türkmen’in akrabası Niyazi Kılınç ise herhangi bir bilgileri olmadığını belirterek, “En son kendisini 21 Ağustos tarihinde görmüştüm daha sonra kendisinden haber alamadık başka bir bildiğimiz yok. Ev sahibi de o şekilde söyledi başkada bir bilgimiz yok. Polis ve AFAD ekipleri arama başlattı bende akrabası olduğum için arama çalışmalarına katıldım” dedi.


Olay; Niksar İlçe merkezi Fatih Mahallesi, Şehit Mahmut Güler Caddesinde bir evde kiracı olarak yalnız yaşayan 81 yaşındaki İbrahim Türkmen, 22 Ağustos Perşembe günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ev sahibi Mustafa Cebecioğulları, kiracısı Türkmen’den haber alamaması üzerine durumu polise bildirdi. Emniyet birimleri tarafından kayıp olarak aranan Türkmen’e ait şu ana kadar bir ize rastlanamazken, arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak'ta maden ocağındaki patlama
    1. Zonguldak'ta maden ocağındaki patlama
    2. Bacası tutuşan fabrikada yangın devam..
    3. İstanbullular dikkat! 9 Eylül'de..
    4. Fiat'ın tüketiciye desteği devam ediyor
    5. Engelli vatandaşa ‘Arsa alacağız’..
    6. Babacan'ın yakın çevresi Akit'e..
    7. Sincan’ın meşhur kavunları artık..
    8. Vestel IFA’da yeni teknolojilerini..
    9. Sudan’da sel mağduru 480 aileye yardım
    10. Eminönü alt geçidindeki esnafa kredi
    11. Eyüpsultan Belediyesinden kadınlara..
    12. Taekwondo Türkiye Şampiyonası Sivas’ta..
    13. Uyuşturucu tüccarlarına darbe
    14. Üniversiteli İrem Su'nun öldüğü trafik..
    15. Kılıçdaroğlu yine gaf yaptı
    16. MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda..
    17. Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak..
    18. Putin’den Türkiye çıkışı: “Türkiye,..
    19. Bitlis’te ekmek fırınlarında gramaj..
    20. Egemen Bağış hangi göreve atandı?
    21. Çengelköy’de faciadan dönüldü
    22. İzmir’deki yangında 4 fabrika..
    23. Milyonlarca kişiyi rahatlatan karar,..
    24. TEM’de, çekicinin çarptığı tilki telef..
    25. İtfaiyenin anında müdahalesi faciayı..
    26. Türkiye ve ABD'den Suriye'de ortak uçuş
    27. Konya'da Şeyma öğretmeni öldüren..
    28. Dul maaşı nasıl alınır? Dul maaşı..
    29. Kilis'te 4 bin yıllık olduğu tahmin..
    30. Fenerbahçe'de Ersun Yanal rüzgarı..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'