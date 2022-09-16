16 EYLÜL CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
SÜPER LİG (BEIN SPORTS)
20:00 Galatasaray - Konyaspor
20:00 Hatayspor - Kayserispor
TFF 1. LİG (BEIN SPORT - TRT SPOR)
20:00 Yeni Malatyaspor - Altay
PREMIER LEAGUE (BEIN SPORTS)
22:00 Aston Villa - Southampton
22:00 Not. Forest - Fulham
LIGUE 1 (BEIN SPORTS)
22:00 Auxerre - Lorient
LA LIGA (S SPORT)
22:00 Valladolid - Cadiz
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