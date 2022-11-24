  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 16 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

16 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 21:46:00 -
16 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Bölgede yakalanan 16 yabancı uyruklu, karaya çıkarılarak işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23