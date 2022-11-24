16 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Bölgede yakalanan 16 yabancı uyruklu, karaya çıkarılarak işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.