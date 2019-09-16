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16 bin plastik kapak 13 yaşındaki Aysel’e umut oldu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 16 bin plastik kapak toplayıp belediyeye getiren ve karşılığında 13 yaşındaki epilepsi hastası Aysel’e verilmek üzere tekerlekli sandalye alan laboratuvar çalışanlarına teşekkür etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:57
16 bin plastik kapak 13 yaşındaki Aysel’e umut oldu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 16 bin plastik kapak toplayıp belediyeye getiren ve karşılığında 13 yaşındaki epilepsi hastası Aysel’e verilmek üzere tekerlekli sandalye alan laboratuvar çalışanlarına teşekkür etti.


ACM Analiz Yapı Laboratuvarı çalışanları bir buçuk yılda topladıkları 16 bin plastik kapağı Nazilli Belediyesi’ne teslim edip karşılığında tekerlekli sandalye aldı.


Toplumsal dayanışma ve duyarlılığın en güzel örneklerinden birini sergiledikleri için ACM Analiz Yapı Laboratuvarı çalışanlarına teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Bizler her zaman doğamızı koruyan, insanımızı temel alan projeleri desteklemeye hazırız. Engelli kardeşlerimizin daha rahat bir yaşam sürmeleri, sosyal yaşamda aktif rol almaları, onlara bakan ailelerin rahat bir nefes alması için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” sözlerini kaydetti.


Engelliler için çalışma arkadaşları ile plastik kapak topladıklarını söyleyen Ahmet Şahin; “Bir buçuk yıl önce mavi kapakları biriktirmeye başladık. Bugün baktığımızda 16 binin üzerinde plastik kapak toplamışız. Hem çevrenin korunması ve geri dönüşüm için, hem de engelli kardeşlerimiz için her yaştan insan kolaylıkla mavi kapak toplayabilir. Bunun yaygınlaşmasını istiyoruz. Bizler plastik kapaklar karşılığında başkanımızdan aldığımız tekerlekli sandalyeyi 13 yaşındaki omurilik felçlisi ve epilepsi hastası Aysel’e teslim edeceğiz. Hem Aysel hem de çalışma arkadaşlarım adına başkanımıza ve Başkan Yardımcımız Kadir Mutlu’ya teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:57
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