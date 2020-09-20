16 bin kişiye istihdam
Konsorsiyum adına konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da 400 kilometreden oluşan otoyolun yaklaşık 5 milyar dolar yatırım bedeli olduğunu ifade ederek bugüne kadar 16 bin kişi istihdam ettiklerini söyledi.
Açılacak 330. kilometreden sonra kalan 70 kilometrelik kısmın da yıl sonuna tamamlanacağını dile getiren Kalyoncu, otoyol açıldığında İstanbul, Sakarya ve Kocaeli şehir içi trafiğinin rahatlayacağını kaydetti. Tören sonunda Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, açılışı yapılan otoyolun ilk biletini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na hediye etti.