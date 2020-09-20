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Ekonomi 16 bin kişiye istihdam
Ekonomi

16 bin kişiye istihdam

Konsorsiyum adına konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da 400 kilometreden oluşan otoyolun yaklaşık 5 milyar dolar yatırım bedeli olduğunu ifade ederek bugüne kadar 16 bin kişi istihdam ettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:52:00 -
16 bin kişiye istihdam

Açılacak 330. kilometreden sonra kalan 70 kilometrelik kısmın da yıl sonuna tamamlanacağını dile getiren Kalyoncu, otoyol açıldığında İstanbul, Sakarya ve Kocaeli şehir içi trafiğinin rahatlayacağını kaydetti. Tören sonunda Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, açılışı yapılan otoyolun ilk biletini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na hediye etti.

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