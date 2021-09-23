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Dünya 16 bin Ermeni mayını temizlendi
Dünya

16 bin Ermeni mayını temizlendi

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihkam birliklerinin, işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ’daki bölgelerde Ermenistan ordusunun döşediği 16 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatı imha ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 23:03:00 -
16 bin Ermeni mayını temizlendi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan bölgelerde mayın ve patlamamış mühimmat temizliğinin devam ettiği belirtildi.

Türkiye yardım ediyor

Açıklamada, Türk istihkam birliklerinin de arama ve temizleme faaliyetlerine katıldığı, Türk yapımı Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatlarının (MEMATT) da bu faaliyetlerde kullanıldığı ifade edildi. Öncelikli olarak yollar, tarım arazileri ve yerleşim birimlerinin mayınlardan temizlendiği bildirilen açıklamada, işgalden kurtarılan bölgelerde bugüne kadar 11 bin 900 hektar alanın istihkam birliklerince temizlendiği, 16 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatın ise imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yüzbinlerce mayın var

Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı bölgelerde işgal döneminde Ermenistan tarafından döşenen 100 binlerce mayın olduğu biliniyor. Mayın temizleme faaliyetlerini Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) yürütüyor. Azerbaycan istihkam birlikleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor.

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