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16 ay süren mücadele! Diktatör Franco’nun kalıntıları taşındı

İspanya'da sosyalist azınlık hükümetinin 16 ay süren mücadelesi sonrasında, diktatör Francisco Franco'nun 44 yıldır Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezarda olan kalıntıları aile mezarlığına taşındı.

24 Ekim 2019 Perşembe 16:43
16 ay süren mücadele! Diktatör Franco’nun kalıntıları taşındı

İspanya'yı 1936-1975 yıllarında yöneten diktatör Franco'nun izlerini silmek için sosyalist hükümetin attığı siyasi ve hukuki adımlar sonrasında, eski diktatörün kalıntılarının olduğu tabut 44 yıl sonra Şehitler Vadisi'nden çıkarıldı.

Başkent Madrid'in 58 kilometre dışında olan ve diktatör Franco'nun talimatıyla 1940-1958 yılları arasında inşa edilen Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) bazilikanın içinde olan eski diktatörün tabutu, eşinin (Carmen Polo) gömülü olduğu Madrid'in El Pardo ilçesindeki Mingorrubio Mezarlığı'na taşındı.

Bazilikanın içinde, yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki granit levhanın altında bulunan, çift çinko kaplamalı ve ahşap olan Franco'nun tabutunun çıkarıltılıp taşınması yaklaşık 4 saat sürdü.

Kapalı alanda 44 yıldır duran tabutun zarar gördüğü ancak ailenin talebiyle herhangi bir değişiklik yapılmadan taşındığı bilgisi verildi.

Tabutun çıkarılması sırasında bazilikanın içinde, eski diktatörün torunlarından oluşan 22 aile üyesinin yanı sıra Adalet Bakanı Dolores Delgado, Başbakanlık Genel Sekreteri Felix Bolanos, Başbakanlık Sekreter Yardımcısı Antonio Jose Hidalgo Lopez, bir adli tıp uzmanı ve rahip yer aldı.

Franco'nun tabutu aile üyelerinin omuzlarında bazilikadan çıkartılırken diktatörün torunları, İspanya'da faşizmin sloganı olan "Yaşasın İspanya, Yaşasın Franco" diye bağırdı.

Diktatör Franco'nun ailesi, tabutun üzerini, İspanya bayrağının renkleriyle süslenmiş defne yapraklı çelenk ile kapattı.

Şehitler Vadisi'nde ve Mingorrubio Mezarlığı'nda diktatör Franco için düzenlenen dini töreni, 23 Şubat 1981'de İspanyol Meclisinde yapılan ve başarısız olan darbe girişimine öncülük eden yarbay Antonio Tejero'nun rahip olan oğlu yönetti.

Darbeci yarbay Tejero ise 87 yaşında olmasına rağmen Mingorrubio Mezarlığı önüne gelerek gösteri yapan Franco yanlılarına destek verdi.

Dünyanın farklı yerlerinden 500 gazetecinin akredite olduğu, diktatör Franco'nun tabutunun çıkarılması ve taşınması işleminin İspanyol devletine maliyetinin 63 bin avro olduğu açıklandı.

Franco yanlıları gösteri yapıp dua etti

Öte yandan Madrid Valiliği güvenlik gerekçesiyle herhangi bir gösteri yapılmasına izin vermese de faşist örgütlere bağlı küçük gruplar Şehitler Vadisi ve Mingorrubio Mezarlığı dışında gösteri yapıp dua etti.

Diktatör Franco'nun tabutunun anıt mezardan çıkarılması, Katalonya'da bağımsızlık yanlılarının 11 gündür süren gösterilerine ve 10 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlere kitlenen İspanya'nın gündemini bir günlüğüne de olsa değiştirdi.

Diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 58 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) bazilikaya defnedilmişti.

Bazilikada diktatör Franco'nun yanında faşist Falange Partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarıyla İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 binden fazla kişinin (yaklaşık 28 bini Franco yanlısı, geri kalanı cumhuriyetçi) toplu mezarı da bulunuyor.

Hükümet, bu mezarların da açılıp cenazelerin kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ailelerine teslim edilmesini planlıyor.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 16:43
  1. İspanya
  2. Şehitler Vadisi
  3. Valle de los Caidos
  4. Franco
  5. Franciscus
  6. Francisco Franco

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