16 Ağustos tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durumu açıkladı.
Sağlık Bakanlığınca 16 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 18.163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan son tablo hakkında yaptığı açıklamada "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var" ifadelerini kullandı.