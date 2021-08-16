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Sağlık 16 Ağustos tablosu açıklandı
Sağlık

16 Ağustos tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durumu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 20:54:00 - 2021-08-16 20:57:43
16 Ağustos tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığınca 16 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 18.163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan son tablo hakkında yaptığı açıklamada "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var" ifadelerini kullandı.

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