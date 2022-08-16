  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarih 16 Ağustos 1997: 8 Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim Yasa Tasarısı’nın Mecliste Kabul Edilmesi
Tarih

16 Ağustos 1997: 8 Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim Yasa Tasarısı’nın Mecliste Kabul Edilmesi

16 Ağustos'ta Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 8 Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim Yasa Tasarısı’nın Mecliste Kabul edilmesi, Süleymaniye Camii törenle açılması. Detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 06:23:00 - 2022-08-16 06:23:25
16 Ağustos 1997: 8 Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim Yasa Tasarısı’nın Mecliste Kabul Edilmesi

16 Ağustos 1997: 8 Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim Yasa Tasarısı’nın Mecliste Kabul Edilmesi

Darbe günlerinde DYP’li yeni Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan sekiz yıllık kesintisiz eğitim ile ilgili çalışma başlatıyor ve “Yasayı çıkarmak cumhuriyete olan borcumuzdur” (Çaparoğlu,1999:443) diyordu. 

Kesintisiz eğitim kanunuyla İmam Hatip Liselerine girecek çocukların önlerini kesmek istedikleri çok aşikârdı.28 Şubat Darbecilerinin baskısı üzerine ilköğretimin sekiz yıl zorunlu ve kesintisiz olmasını öngören ve başta İmam Hatip okulları olmak üzere tüm Meslek liselerinin önünü tıkayan yasa TBMM'de kabul edildi. Kanun Tasarısı, TBMM'de yapılan oylamada 242 'red' oyuna karşılık, 277 'kabul' oyuyla yasalaştı. 

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı da internete düşen ses kaydında, 8 yıllık kesintisiz eğitimin yasalaştırılmasını Mesut Yılmaz'dan kendisinin istediğini itiraf etmişti. Karadayı, ses kaydında “Mesut Bey, size altın tepside iktidar teslim ediyoruz. Bunu iyi değerlendirin, dedim. Sekiz yıllık eğitim, milletvekili dokunulmazlığı, 7 tane şey saydım. Hepsini sırıtarak dinledi” diyordu. (Akit,2012)

 

Sekiz yıllık kesintisiz eğitim kanunu çıkarmak iktidar partisi ANAP’a pahalıya patlamıştı. İlk etapta partiden Ali Coşkun, Korkut Özal ve Cemil Çiçek gibi ağır toplar ayrılmıştı. Başbakan Mesut Yılmaz, “Siyasi hayatıma da mal olsa bu kanunu çıkaracağım” demiş ve bu kanun gerçekten de Mesut Yılmaz’ın siyasi hayatına mal olmuştu.

16 Ağustos 1556: Süleymaniye Camii törenle açılması

Süleymaniye Camii törenle açıldı. Süleymaniye Camii, I. Süleyman adına 1551-1557 yılları arasında İstanbul'da Mimar Sinan tarafından inşa edilen camidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Elbet birgun

YUCE ALLAHIM sizin yargilandiginiz gunleri bana gosterir insallahh amin.

Abdullah Murat

Allahın yaradış sebebim buyurduğu kulluğun ve seçmiş olduğu fıtratın dinin şartı yaptığı namazı kılamyacağı vahye sağırlaştırılan ayrıca Allahın hak ve güzel ahlak buyurduğu değerlere alternatif sunulmuş ırkçılık kavimcilik hatta Allahın ayetlerinin açık inkarını içeren derslerin konu edildiği bu seçmiş olduğu fıtratta Allahın erkeğe ve kadına belirlemiş olduğu dış görünüm ve halden uzak muhalif kılık kıyafetin farz kılındığı farz kılınmış eğitim dinsizliğin dolayısıyla tağudun nesli bozmadaki bir aracı olmuştur. Dinsiz devlet dinsiz milleti doğurur. Allahın hüküm konularında böyle küfrü seçmişlere tabiyetin en büyük suç olan şirke sebebiyet vereceği uyarısı yapılmaktadır. Bu ise açık küfürdür. Anne baba Allahın farzları ve fıtratı dururken bu beşeri farzlar için adeta seferber olmaktadır. Bir çocuğa 7 hc yaşına gelince namazı öğretmek 10 hc yaşına kadar bu islamın şartı olan eğitimi vermek onu müslüman yapmak bu yaştan sonra kılmadığı takdirde cezalandırmak her anne babanın üzerine çocuğu hakkındaki en büyük sorumluluğudur. Allahın emri niteliğindeki elçinin emridir. Bunu yapmayan çocuğunu gerçekten sevmemiş merhamet göstermemiş kendisini ve ailesini ateşten korumamış emanete ise hıyanet etmiştir. Ahirette öyle babalar çocuklarından kacaktır. Dünyada milyonlar harcasa razı olunmayacaktır. Dinden döndürülme neslin bozulması niteliğindeki sistemde bu dinsel istismardır. İlahın hakkını gasp ve düzeninin ise bozulmasıdır. Şeytanın senin doğru yoluna oturacağım dediği muhim bir işidir.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23