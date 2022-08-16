16 Ağustos 1997: 8 Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim Yasa Tasarısı’nın Mecliste Kabul Edilmesi

Darbe günlerinde DYP’li yeni Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan sekiz yıllık kesintisiz eğitim ile ilgili çalışma başlatıyor ve “Yasayı çıkarmak cumhuriyete olan borcumuzdur” (Çaparoğlu,1999:443) diyordu.





Kesintisiz eğitim kanunuyla İmam Hatip Liselerine girecek çocukların önlerini kesmek istedikleri çok aşikârdı.28 Şubat Darbecilerinin baskısı üzerine ilköğretimin sekiz yıl zorunlu ve kesintisiz olmasını öngören ve başta İmam Hatip okulları olmak üzere tüm Meslek liselerinin önünü tıkayan yasa TBMM'de kabul edildi. Kanun Tasarısı, TBMM'de yapılan oylamada 242 'red' oyuna karşılık, 277 'kabul' oyuyla yasalaştı.





Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı da internete düşen ses kaydında, 8 yıllık kesintisiz eğitimin yasalaştırılmasını Mesut Yılmaz'dan kendisinin istediğini itiraf etmişti. Karadayı, ses kaydında “Mesut Bey, size altın tepside iktidar teslim ediyoruz. Bunu iyi değerlendirin, dedim. Sekiz yıllık eğitim, milletvekili dokunulmazlığı, 7 tane şey saydım. Hepsini sırıtarak dinledi” diyordu. (Akit,2012)





Sekiz yıllık kesintisiz eğitim kanunu çıkarmak iktidar partisi ANAP’a pahalıya patlamıştı. İlk etapta partiden Ali Coşkun, Korkut Özal ve Cemil Çiçek gibi ağır toplar ayrılmıştı. Başbakan Mesut Yılmaz, “Siyasi hayatıma da mal olsa bu kanunu çıkaracağım” demiş ve bu kanun gerçekten de Mesut Yılmaz’ın siyasi hayatına mal olmuştu.



16 Ağustos 1556: Süleymaniye Camii törenle açılması



Süleymaniye Camii törenle açıldı. Süleymaniye Camii, I. Süleyman adına 1551-1557 yılları arasında İstanbul'da Mimar Sinan tarafından inşa edilen camidir.



