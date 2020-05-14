156 yıldır destekleriyle çiftçinin yanında

Ziraat Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, Ziraat Bankası’nın son 10 yılda doğrudan üreticilere kullandırdığı tarım kredilerinin hacminin 241 milyar TL’yi, kredi kullandırılan üretici sayısının ise 5 milyon kişiyi aştığını açıkladı. Şu anda kredileri devam eden yaklaşık 685 bin üreticinin bankalarındaki kredi miktarının 70 milyar liranın üzerine çıktığını ifade eden Pişmaf, şu değerlendirmelerde bulundu:

Tarım bugünümüz ve yarınlarımızı için bir ülke meselesidir

Ziraat Bankası için tarım, bugünümüz ve yarınlarımız için stratejik önemde milli bir meseledir. Bankamız, tarımın finansmanını ve bu alanda verdiği hizmetleri de aynı şekilde görmektedir. Bu nedenle, üreticilerimize verdiğimiz desteği, gerek kredi ve diğer bankacılık enstrümanları ile gerekse diğer alanlarda verdiğimiz hizmetlerle her geçen gün geliştirerek artırıyoruz.

Geniş yelpazede iş birliği

Bugün süt sığırcılığından kanatlı hayvancılığa; küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden su ürünleri yetiştiriciliği ve arıcılığa; meyve yetiştiriciliğinden seracılığa; buğday yetiştiriciliğinden süs bitkisi üretimine; ayçiçeği ve pamuk gibi stratejik ürünlerden avokado, ejder meyvesi gibi tropik meyvelerin yetiştiriciliğine; lisanslı depo ve soğuk hava deposu yatırımlarından tarımsal ürünlerin işlenmesine; sözleşmeli üretimden ELÜS karşılığı kredilere; en küçük tarım alet ve makinesinden dijital teknolojinin kullanıldığı gelişmiş makinelere; arazi alımından endüstriyel orman plantasyonları oluşturulmasına kadar geniş bir ürün yelpazesi ile üreticilerimize yatırım ve işletme kredileri kullandırıyoruz. Bunun yanında her yıl yaklaşık 2,7 milyon üreticimize yapılan desteklemelerinin ödenmesine arıcılık edilmesinden, Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’ne kadar pek çok alanda da bankacılık hizmetleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile ülke tarımına hizmet vermeye gayret ediyoruz.

Tarım bankacılığında farklı boyut

2020 yılıyla birlikte, alışılagelmiş tarım kredisi uygulamalarından farklı olarak piyasada aktif rol oynayan, kaliteli ve verimli üretimi teşvik eden, tarımda, bir yandan küçük aile işletmeciliğini koruyup geliştirirken, diğer yandan uluslararası rekabete ayak uydurabilecek, modern tarım teknolojilerini kullanarak üretim yapan orta ve büyük ölçekli işletmelerin kurulmasını teşvik eden ve üreticilerle yatırımcıların önlerini daha rahat görebilmelerine imkan sağlayan bir finansman programının uygulanmasına adım adım başladık. Bu finansman programı ile ülkemizin mevcut tarımsal üretim potansiyelini harekete geçirip, kaynakların daha etkin kullanılması, ithalatın azaltılarak yerli üretimin daha üst seviyelere çıkarılması, tarım-sanayi entegrasyonunu geliştirerek tarımsal ürünler için uygun pazarlar oluşturulması, kırsalda tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ve tarladan sofraya kadar olan üretim sürecinin tamamında planlı bir yapının kurulmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Çiftçiyi koruyan girişim Ocak ayından itibaren tarımsal üretimin arttırılması, bu alandaki ithalatın mümkün olduğu ölçüde azaltılması, üretimde yerli girdilerin kullanılması, işletmelerin ekonomik ölçeğe ulaştırılması gibi politika ve stratejilere uygun olarak üretim konuları ve bu stratejilere uygun üretim yapan üreticiler için ayrı ayrı faiz indirim oranları uygulanmaya başlandı. Böylece bir yandan tarımsal üretim yapan tüm üreticiler faiz indirimlerinden yararlandırılarak finansman maliyetleri önemli ölçüde azaltılırken, bir yandan da genel tarım politikaları ve stratejilerine uygun üretim yapan üreticilerimiz daha fazla desteklenmeye başlandı.

Büyüme ve gelişme teşvik ediliyor

Özellikle küçük ve çok küçük ölçekli işletme sahibi üreticilerin finansman maliyetlerinin sıfırlanması ve bu üreticilerin daha sade bir süreç içerisinde kredi kullanabilmelerini sağlamak amacıyla, hayvancılık alanında 100 bin TL’ye; bitkisel üretim alanında ise 50 bin TL’ye kadar olan kredilerde yüzde 100 faiz indirimi uygulandığını ifade eden Ferhat Pişmaf “diğer bir deyişle küçük aile işletmesi olarak tabir edilen üreticilerimizin bu sınırlar içerisinde kullanacakları krediler için herhangi bir faiz yükü olmamaktadır. Buna mukabil, faiz indirimine konu edilebilecek kredi sınırları da günün ekonomik koşullarına ve yatırım maliyetlerine uygun hale getirilerek, küçük ölçekli işletmelerin büyütülmesine ve orta ve büyük ölçekli yeni işletmeler kurulmasına imkan verilmektedir” dedi.

Omuz omuza veriyoruz

l Ferhat Pişmaf, “Önümüzdeki dönemde, Damızlık Birlikleri başta olmak üzere, ortaklık kurduğumuz ve kuracağımız tarımsal birlik ve kooperatiflerle omuz omuza vererek, sözleşmeli üretim modeline dayalı olarak yerli büyükbaş damızlık hayvan varlığımızın artırılması, dişi hayvan kesiminin azaltılması, küçükbaş hayvan varlığımızın genişletilmesi ve yerli hayvanlarla kırmızı et üretiminin artırılmasına katkı sağlamak üzere geliştirdiğimiz modelleri hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz” diye konuştu.