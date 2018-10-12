155'i arayıp Erdoğan'a hakaret eden zanlı tutuklandı
155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak Başkan Erdoğan'a hakaret eden Burhan K. isimli zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.12 Ekim 2018 Cuma 14:42
Eskişehir'de, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.
155 Polis İmdat Hattı'nı arayan Burhan K'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı Burhan K, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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