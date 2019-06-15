15.06.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...15 Haziran 2019 Cumartesi 06:27
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyl
اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِۜ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
"Müminler arasında ahlâksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve âhirette can yakıcı bir ceza vardır.
Allah bilir, siz bilmezsiniz."
(Nur Suresi, âyet:19) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)
“Kıyamet gününde güneş insanlara bir mil mesafe kalıncaya dek yaklaştırılır.”
(Müslim, Cennet, h: 2864)
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