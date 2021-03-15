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İSLAM 15.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-03-15 07:45:00 -
15.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



قُلْ اِنَّـمَٓا اَنَا۬ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحٰٓى اِلَيَّ اَنَّـمَٓا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَٓاءَ رَبِّه۪ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّه۪ٓ اَحَداً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"De ki: "Ben, yalnızca sizin gibi bir insanım.

 Şu var ki bana, ilâhınızın, sadece bir ilâh olduğu vahyolunuyor.

 Artık her kim rabbine kavuşmayı bekliyorsa dünya ve âhirete yararlı iş yapsın ve rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın."

 (Kehf Suresi - 110)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 TEFSİRİ:

Şüphesiz ki Hz. Muhammed bir insandır. Allah’ın bütün ilmini kuşatması mümkün değildir. O, sadece kendisine vahyedilenleri bilir. Bu sûredeki kıssalar ona vahyedilen ilimlerdendir. Ona vahyedilenlerden biri de bütün insanların tanrısının bir tek tanrı olduğu gerçeğidir. O halde kim rabbine kavuşmayı umuyorsa güzel işler yapsın ve O’na kullukta başkalarını ortak koşmasın!

İslâm’a göre en büyük günah Allah’a ortak koşmaktır, yani Allah ile birlikte başka varlıkların da tanrı olduklarını kabullenmek ve onlara kulluk etmektir. Kur’an ıstılahında buna şirk denilmiştir ki Allah bunu kesinlikle affetmeyeceğini bildirmiştir (bk. en-Nisâ, 4/116). Şirkin açığı olduğu gibi gizlisi de vardır. Allah’tan başkasına tapmak, ondan yardım dilemek, tanrı imiş gibi itaat etmek, korumasına sığınmak ve benzeri davranışlar açık şirk, gösteriş için Allah’a ibadet etmek de gizli şirk sayılmıştır. Nitekim hadislerde bundan küçük şirk diye de bahsedilmiştir. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir.” Ashap “Ey Allah’ın resulü! Küçük şirk nedir?” diye sormuşlar. Resûlullah, “gösteriştir” diye cevap vermiş ve buyurmuştur ki, “Kıyamet gününde Allah Teâlâ insanlara amellerinin karşılığını vereceği zaman, riyakârlara şöyle diyecek: ‘Dünyada kendilerine gösteriş yaptığınız kimselere gidin, bakın bakalım onların katında herhangi bir mükâfat bulabilecek misiniz?” (Müsned, V, 428).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 585

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُهُ

“Allah, ancak samimiyetle ve sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.”

 (Nesâî, Cihâd, 24)

AÇIKLAMASI:

Her Müslüman ibadetlerini Allah için yapar. Fakat, bazen bu ibadetlere riya ve gösteriş veya başka dünyevi menfaatler de karışabilmektedir. Bu durumda, ibadetleri tamamen yok olmasa da, karışan şeylerin derecesine göre ibadetlerin sevapları azalmaktadır.

Buna göre, konuyla ilgili bu hadisi ve gelecek hadisleri, bir Müslüman hakkında düşündüğümüzde, tam sevabını alamaz, tam kabul edilmez şeklinde anlamak daha uygun olacaktır.

 

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