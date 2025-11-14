  • İSTANBUL
1500 Yıllık tapınakta yangın!
1500 Yıllık tapınakta yangın!

1500 Yıllık tapınakta yangın!

Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan 1500 yıllık tapınak kompleksindeki bir yapıda yangın çıktığı bildirildi.

Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan 1500 yıllık tapınak kompleksindeki bir yapıda yangın çıktığı bildirildi.

Global Times'ın haberine göre, Jiangsu eyaletinde bulunan Yongqing Tapınağı'nda dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yetkililer, tapınak kompleksindeki Wenchang Köşkü'nde başlayan yangına itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini ve alevlerin tamamen kontrol altına alındığını aktardı.

Tarihi 1500 yıl öncesine dayanan tapınaktaki mevcut yapıların antik kalıntılardan oluşmadığını belirten yetkililer, yangında hasar gören köşkün 2009'da inşa edildiğini ve içerisinde tarihi eser bulunmadığını kaydetti.

