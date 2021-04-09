1.500 TL’lik destek yardımı nasıl alınır? Yeni torba yasada neler var? Destek başvuruları başladı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yiyecek-içecek alanında faaliyet gösteren çalışanlar için nisan- mayıs aylarında geçerli olacak 1.500 TL’lik destek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Yeme-içme sektöründe çalışan 537 bin kişi olduğunu belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, 282 bin çalışanın 1.500 TL’lik destekten yararlanmasını beklediklerini söyledi.

1.500 TL’lik destek yardımı kimlere verilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, “Yeme-içme sektöründe çalışan 537 bin kişi var. Bunun 165 bin kişisi kısa çalışmadan faydalanıyor. 90 bin kişisi ise nakdî ücret desteğinden faydalanıyor. Bunların hepsi 255 bin. Bunu 537 binden düştüğümüz zaman 282 bin potansiyelimiz var” dedi.

Milletvekillerinin konuyla ilgili sorularına yanıt veren Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, “17 Nisan’dan (2020) önce işbaşında olanlar yani çalışanlar, bir şekilde iş yerinde hizmet akdi devam edenler ya kısa çalışmadan faydalanıyorlardı; ya da ücretsiz izin ile nakdî ücretten faydalanıyorlardı. Fakat daha sonra, 17 Nisan’dan sonrası için işe girmiş olanlar veya faydalanamayanlar -dört yüz elli ve doksan günlük bir şey vardı- bir şekilde açıkta kalıyordu. Şimdi dolayısıyla, bu kısa çalışmadan veya nakdî hizmet desteğinden faydalanamayanları da biz bunlara dâhil ettik” dedi.

Kısa çalışma ödeneği süresi uzatılacak mı?

Madde görüşmeleri sırasında sendikalara da söz verildi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, düzenlemeyi desteklediklerini ancak kısa çalışma uygulamasının Haziran sonuna kadar uzatılmasını istediklerini belirtirken, “Sadece ülkemizde değil, dünyada yaşanan malum bir çip krizi var biliyorsunuz. Türkiye’nin 3 tane dev otomotiv firması şu an üretimi durdurdu. Ayrıca yaklaşık üç aydır bütün dünyanın çaba sarf ettiği özellikle Çin’in tekeline geçen bir konteyner krizi yaşıyoruz” dedi. Türk-İş temsilcisi Barış İyiaydın da, düzenlemeyle birlikte kısa çalışmanın da uzatılmasını istediklerini belirtti. Komisyon kısa çalışma konusunda düzenleme yapmazken, ücretsiz izinde verilen nakdi ücret desteği ise tüm sektörler için bin 431 TL’den 1.500 TL’ye çıkarıldı.